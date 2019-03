Ravivihje: Toto4 Turku 8.3.2019

Suosikki: Hiihtotähti Iivo Niskasen ja kumppaneiden omistama 10 Bismarck Comery lämmitteli Teivossa jäätyään keulasta kakkoseksi, mutta tämän jälkeen ruuna on ollut asialla. Nelivuotias pääsi keulaan sekä Vermossa että Forssassa eikä ole kohdannut parempaansa. Voitot ovat tulleet sen verran ylivoimaiseen tyyliin, ettei Bismarck Comeryn tämän päivän pohjia ole katsottu. Ruuna on ansaitusti selvä suosikki.

Haastaja: 9 Athletic Boss voitti edellisen kisansa väkevällä reissulla johtavan rinnalta. Kyseisestä kisasta on aikaa, mutta voitto osoitti että hevosella on kapasiteettia sisällään. Ruuna on mennyt tauon aikana eteenpäin ja saattaa olla yllättävän paha vastus itse suosikillekin.

Yllättäjät: 5 Prospect Tag ei Forssassa säväyttänyt 2. ulkoa. Porissa ruuna pääsi keulaan, mistä hevonen kamppaili mukavasti kolmanneksi. Vire on hyvä, mutta otteiden pitää parantua pykälällä tai parilla että suosikin lyömisestä pystyy haaveilemaan. 6 Cash On Go lopetti Vermossa sisäratajuoksulla tilaa saatuaan asiallisesti ja Teivossakin hevonen suoritti asiallisesti 5. sisältä. Lähtöpaikka on sen verran hankala, että tuuriakin pitää olla mukana. 2 Heavy Arsenal on parantanut. Porissa ruuna kesti mukavasti pitkän kirin ja viimeksi ruuna runttasi sisäratajuoksulla kaksariin. Tällä kertaa huippukuski hyppää kärryille, eikä ruunaa kannata unohtaa revityksistä, kun paikkakin on mitä parhain. Asiallisesti avaava 3 Hocuspocus Avenger ei ole viime starteissa esittänyt parastaan. 8 Almost One Year runttasi taukostartissaan sisäratajuoksulla mukavasti perille ja viimeksi ruuna jäi pussiin. Lähtörata on ankea, mutta nelivuotias saattaa päästä hyviin asemiin lähtönopeutensa turvin. 1 Deal Boost nousi toissa kerralla 4. sisältä aivan voittajan kupeelle. Viimeksi ruuna laukkasi viimeisellä takasuoralla. Kuusivuotiasta on hoidettu, mutta valmentaja epäili, että onko hevonen oikeasti saanut apua ongelmiinsa. Ei hän täysin lytännytkään menestymismahdollisuuksia.

Pelijakauma: Bismarck Comery (78%) on hieman ylipelattu mutta kuitenkin erittäin usein osuva merkki. Suurta pelillistä mielenkiintoa siinä ei ole, joten otamme suurempaan systeemiin varmistumerkiksi alipelatun Athletic Bossin (4%).

Juoksunkulku: Hocuspocus Avenger avaa hyvin, mutta sille kelpaa Prospect Tagin selkä. Takarivin kuumimmat pelihevoset saattavat olla pakotettuja aikaiseen ratkaisuun, mikäli matkavauhti rauhoittuu selvästi.