Ravivihje: Toto4 Jokimaa 7.3.2019

Suosikki: 3 Shameless on voittanut talven aikana neljä kertaa ja yhteistä noille ykkösille on ollut, että ne ovat kaikki tulleet johtopaikalta. Muilta juoksupaikoilta meno ei ole ollut yhtä lennokasta, joskin Lappeessa tuli rehti nelonen johtavan rinnalta ja taika piilenee vapaalla radalla juoksemisessa. Jokimaalla kuvio on hyvin tuttu. Keulapaikalta Shameless olisi todella vahvoilla, mutta sinne ei välttämättä ole asiaa. Sen myötä suosikkiasema on liian suuri ja varmistukset paikallaan.

Haastajat: Tanskassa syntynyt ja mukavasti aloittanut 2 Caroline K. muutti Suomeen Norjan kautta. Mikkelin Suomen debyytti oli varsin kelvollinen, kun tamma kiersi Toto75-lähdössä hänniltä 12,5/700 metriä ja nousi totoon. Tamma avaa tosi liukkaasti, eikä suosikki ainakaan kovin yksinkertaisesti pääse alussa ohi. Caroline K:n uran viimeisin voitto Norjasta tuli juuri johtopaikalta.

Läpi uransa hienosti menestynyt 5 Captivate on ollut viime ajat hieman varjojen mailla, mutta aloittaa nyt mielenkiintoisesti uudelta valmentajalta. Ruuna nostetaan aikaisin peleihin, varsinkin kun suosikkikaksikko iskee alussa varmasti ainakin hetken matkaa yhteen.

Yllättäjät: 1 Double Boost on alisuorittanut jo jonkin aikaa. Nyt ori palaa huoltotauolta ja alla on positiivinen hiitti. Kyvyt riittäisivät tällä tasolla varmasti. 11 Kalle Kalas kiri viimeksi terävästi ja 8 Ripasso Classico laukkasi voimissaan suunnitellessaan kiriin lähtöä. Kummankin toiveet lepäävät näiltä paikoilta ylivauhdissa. 10 Red Finger on vaihtanut tallia. Tammalla on potentiaalia viime aikoja parempaan, mutta yhtäkkiseen muutokseen on hankala uskoa.

Pelijakauma: Taktinen puoli vaikeuttaa lähdön arvioimista. Shameless (42 %) olisi keulasta prosenttiensa arvoinen, mutta sinne ei välttämättä ole asiaa. Captivate (7 %) kiehtoo joka tapauksessa eniten.

Juoksunkulku: Caroline K. on riittävän nopea torjuakseen Shamelessin, mutta jälkimmäisellä saatetaan painostaa väkisin johtoon. Avaus on taatusti kova.