Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 6.3.2019

Suosikit: Komeasti syksyllä kulkenut 6 Deep Pockets on tauoltakin selvä pelisuosikki. Voitot tulivat erittäin vahvojen suoritusten päätteeksi, kaksi viimeisintä johtavan rinnalta. Ennätysjuoksussaan ruuna joutui avaamaan keulaa puolustaessaan ensi metrit todella vauhdilla, mutta jaksoi silti vastata muille päätyyn saakka. Viime starteista poiketen Svante Båthin suojatti menee vielä tässä kengät jalassa, joten suurena suosikkina se saa yhden kaverinkin systeemeihin. 9 Pomeroll Am laukkasi viimeksi kiihdytyksessä ja teki sen jälkeen taustalla asiallisen suorituksen. Örjan Kihlströmin tällä kertaa taakseen saava ruuna meni loppukaudesta selviä askeleita eteenpäin ja on tässä suosikin ykkösvastustaja. Paikkakin on sopivasti suoraan parijonossa.



Haastajat ja yllättäjät: 7 Ivan Pavlov A.T. on osoittanut hyvää kuntoa, vaikkei voittoja ole tullutkaan. Viimeksi ruuna tuli johtavan rinnalta juosten maaliin asti. Paikka on tasaiselle lähtijälle ongelmallinen, joten ihan kärkeen vaaditaan apuja vauhdinjaostakin. Viimeksi lähtöön laukannut 3 Copaca Banana voitti Kalmarissa hyvällä otteella keulasta ja voi kärjen läheisyydestä olla korkealla. Johtoon ei luultavasti ole asiaa kun 2 Anddontsayitsover starttaa sisäpuolelta. 1 Heartbeat oli oikein hyvä tammikuun starteissa, mutta joutui jäämään sen jälkeen kerran pois ja starttiväli on venynyt. Matka ja lähtöpaikkakaan eivät välttämättä suosi, muttei ori täysin pihalla ole, jos vire on säilynyt. Hans-Owe Sundbergin kaksikosta 12 Expresso Doc on osoittanut selvästi parempaa virettä, mutta paikka on kivinen. Anddontsayitsoverin suoritukset ovat tänä vuonna olleet ponnettomia, mutta balanssia päästään nyt keventämään. Koko matkan johto olisi kuitenkin yllätys.



Juoksunkulku: Anddontsayitsover ottanee keulat, vaikka ulkopuoleltakin avataan reippaasti. Suosikkikin pääsee hyvin liikkeelle, mutta mikä on taktiikka kauden avauksessa?



Pelijakauma: Deep Pocketsin (55%) ja Pomeroll Amin (16%) ero prosenteissa tuntuu liian suurelta, mutta on tasaantumassa.



Ranking: A) 6, 9 B) 7, 3, 1, 12, 2, 4, 5 C) 10, 11, 8 D) -