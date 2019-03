Ravivihje: Toto64 Vermo 6.3.2019 – 201 309 euroa ekstraa potissa

Suosikki: Voitokas 6 Personal Trainer on kärsinyt paljon ongelmista ja kilpaillut viime vuosina harvakseltaan. Nyt 7-vuotiaaksi varttuneen ruunan tilanne näyttää hyvältä, sillä alla on jo kaksi tasapainoista suoritusta. Kouvolassa pitkältä tauolta palatessaan ruuna oli hyvä kolmas johtavan rinnalta ja viimeksi startti alla vielä parempi keulasta. Ruuna vastaili omasta halustaan kovakuntoiselle Justine Caselle 13,5-vauhtisessa lopetuksessa. Personal Trainer on hevonen, jolla voi olla vielä paljon rahkeita parantaa suorituksiaan. Se avasi viimeksi hyvin ja voi hakea nytkin keulapaikan, minkä perusteella ruuna nousee rankingin kärkeen.

Haastajat: 3 One Point kulki joulu-tammikuussa voitokkaasti ja esitteli vauhtikestävyyttään varsinkin johtavan rinnalta. Toissa kerralla ruuna teki vielä mainion 900 metrin kirin 4. ulkoa Tanpopoa ja kumppaneita vastaan, mutta viimeksi hevosella ei ollut paras päivänsä. Menovesi alkoi ehtyä kuolemanpaikkajuoksun jälkeen jo loppukaarteessa. Tasolleen palatessaan One Point menestyy, sillä vastus on sopivampi kuin viimeksi Mainion voittamassa T75-lähdössä. 4 Paddock's Star löi tammikuussa T64-lähdössä kovan Casimir Tofin raikkaalla kirillä. Ruuna oli ihan hyvä myös viimeksi juoksussa, jossa se joutui taittamaan matkaa johtavan rinnalla Adrienne's Amin hurjastellessa keulassa. 9 Here Comes Marty oli tosi hyvä Forssassa johtavan rinnalta ja puristi reippaasta matkavauhdista välittämättä niukkaan voittoon. Viimeksi ruuna teki hyvän 700 metrin kirin 4. ulkoa ja hävisi vain kovakuntoiselle Star Catille.

Yllättäjät: 10 O.P.Roc on kisan mielenkiintoisimpia seurattavia. Ruuna esitteli viimeksi lähtönopeuttaan ja pamautti ulkoradalta keulaan 11,5-avauksessa. Se kuitenkin kadotti ravinsa ja laukkasi toiseksi viimeisessä kaarteessa, joten kunto jäi näkemättä. O.P.Roc voi nousta nopeudellaan ihan kärkeen, jos kenttä kääntyy lopussa. 8 Delightful Moment on hyvässä talvikunnossa ja olisi ollut ylempänä rankingissa herkulliselta lähtöpaikalta. Ruuna teki viimeksikin mainion 700 metrin kirin 3. ulkoa ja taisteli voitosta loppuun saakka. 2 Dominique Halmilta on odoteltu nousua kovempiin lähtöihin, toistaiseksi turhaan. Viimeksi kiri katkesi laukkaan loppusuoralla, mutta ihan kärkeen ei olisi ollut asiaa ravillakaan. Saman lähdön 12,5-vauhtisessa lopetuksessa otti pronssia johtavan rinnalla juossut 5 Tibau.

Juoksunkulku: Personal Trainer on todennäköisin keulahevonen papereissamme. Delightful Moment saattaa tehdä vauhtia alkuun ulkoradalta.

Pelijakauma: Paddock's Star (8%) ja Here Comes Marty (8%) ovat jääneet hieman liiaksi suosikkikaksikon varjoon.