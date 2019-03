Ravivihje: Toto5 Tampere 5.3.2019

Suosikki: Kolmannesta TGP-karsinnasta löytyy ensimmäinen suosikki, joka voisi kiinnostaa yksinäiseksi merkiksi saakka, mutta kyllä sillekin riittää hurjia haastajia. 4 Enjoy's Paycheck avasi kautensa Seinäjoella tyylipuhtaalla voitolla ja irroitteli rauhallisen matkavauhdin jälkeen päätöspuolikkaan yhtätoista. Oriilla on kykyihinsä nähden vielä aika vähän rahaa ja paljon parannuspotentiaalia, kunhan murheet hellittävät.

Haastajat: 6 Johnny Flame on kerännyt vuoden pesäpalloilijaksi valitulle Juha Puhtimäelle kannuksia myös ravipuolelta. Ruuna kangistui Mikkelissä keulapaikalta lopussa ja jäi Toto75-lähdössä niukasti kakkoseksi. Nyt juostava matka sopii paremmin. Taktiikka on sen sijaan mielenkiintoinen. Räväkkä avaaja on keulasuosikki, mutta tuloksen kannalta paras juoksupaikka olisi suosikin takana 2. sisällä. Taktinen ratkaisu vaikuttaa arvioon, mutta 2. sisältä Johnny Flame olisi kakkoshevonen.

2 Gresille Boko otti kirivoiton Teivossa ja Jyväskylässä, eikä ollut Vermossa ainakaan heikompi. Tamma otti 1. kaarteessa ahtaassa paikassa lyhyen laukan ja kiersi sen jälkeen johtavan rinnalle ollen siitä kivikovassa seurassa rehti neljäs. Nyt tarjolla on selkäjuoksu, joka sopii hevoselle parhaiten.

8 Cool On Photos jyräsi Oulussa jykevästi ykköseksi johtavan rinnalta. Rima nousee tähän ja lähtöpaikka on ilkeä, mutta kunto huipussaan.

Yllättäjät: Passionate Kempin poika 5 Roofer alisuoritti Ruotsissa 4-vuotiskauden ja aloittaa nyt kiinnostavana Suomessa. Hokkikelit eivät taida olla optimaalisin asia tälle hevoselle, eikä se Suomen debyytissään kiinnosta peleihin, vaikka potentiaalia on. 7 Wall Street Comery ja 9 Dream of Celebrity ovat suosittaneet säännöllisesti tasollaan ja hyvin, mutta tämä lähtö vaikuttaa voittoa ajatellen liian kovalta pahkinältä purtavaksi. Loppujen eli 1 Le Blixtenin ja 3 Johnny Englishinkään viime esityksiä ei voi moittia ja kisa on muidenkin karsintojen tapaan hienotasoinen.

Pelijakauma: Enjoy's Paycheck (49 %) on aika sopivasti pelattu suosikki.

Juoksunkulku: Eturivissä on useampikin nopea, mutta Johnny Flame on todennäköisesti kaikkein livakin. On äärimmäisen vaikea hahmottaa, että kelpaako sille suosikin selkä, mutta eiköhän Antti Veteläinen sitä Enjoy's Paycheckillä käy ainakin kysymässä. Cool On Photos kiertää matkalla johtavan rinnalle, jos suosikki on keulassa ja matkavauhti kovan kiihdytyksen jälkeen rauhallista.