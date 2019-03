Ravivihje: Toto65 Magic Monday 4.3.2019

Suosikki: 1 Yeezuz teki Turussa vahvan juoksun prässäten etusuoralla keulaan ja karaten vastustamattomaan voittoon. Solvallassa hevonen oli erittäin hyvä siihen nähden, että se tuli kipeäksi startin jälkeen. Suorituksesta kuolemanpaikalla ei voi jakaa kuin pelkkiä plussia. Viisivuotias palaa sairauspaussilta eikä lähtöpaikka suosi tasaista avaajaa eli varmistukset ovat tarpeen.

Haastajat: 6 Heavy Beat otti edellisen voittonsa keulasta. Turussa ruuna laukkasi loppukurvissa sijoituksen neljän joukossa ja viimeksi ruuna kiri 2. ulkoa tiukkaan kärkimatsiin mukaan. Kunto on hyvä ja ruuna kuuluu joka lapulle mukaan. 2 Burnhill's Luck aloitti asiallisella esityksellä uusista käsistä ja tsemppasi keulasta kakkoseksi. Lähtöpaikka on paras mahdollinen ja kärkisija on jälleen otettavissa. 9 Unequalled Stride voitti nahkeasti keulasta Porissa eikä vakuuttanut Turussakaan. Viimeksi tamma oli parempi kuin aikaisemmin tsempaten toiselta ilman selkää väkevästi perille.

Yllättäjät: 5 Memphis Minnie hyötyy nopeana avaajana lähtöpaikasta. Tamma pystyy suorittamaan viime startteja korkeammalla tasolla. 10 MAS Bellalla ajettiin pitkään maltillisesti sisäradalta, mutta viimeksi tamma sai rehdin mahdollisuuden. Juoksu meni turhan vaativaksi, kun MAS Bella joutui kääntelemään viimeisellä takasuoralla jo neljännelle. 3 Langen's Cza Cza seuraili Teivossa 2. sisältä kakkoseksi ja pääsee loistoasemista matkaan. Sijoitus kärjen tuntumassa on mahdollinen. 8 King Of Memory paransi selvästi toiseen kisaan tauon jälkeen. Ruunan lähtöpaikka on heikko, ja tuuriakin pitää olla ripaus matkassa. Jyväskylässä 4. ulkoa mukavasti kirinyt 11 Capo Birdland tulee rankingissa seuraavana ennen Kouvolassa 3. ulkoa hopealle lopettanutta 12 Hazelhen Hemeraa.

Pelijakauma: MAS Bella (2%) on turhan unohdettu.

Juoksunkulku: Memphis Minnie katsoo keulat ensimetreillä. Burnhill's Luck tai Heavy Beat on kiinnostunut saamaan johtopaikan nimiinsä ja saattaakin päästä vetämään ryhmää.