Ravivihje: Toto4 Kaustinen 3.3.2019

Suosikki: 9 Proud Leader palasi viimeksi hienossa vireessä pikku paussilta ja on sen perusteella selkeä kärkirankkaus. Hannu Hietanen nosti ruunan 4. ulkoa kiriin reilu kilometri ennen maalia ja pian hevonen keikkui jo keulassa. Proud Leader kulki kirikierroksen hienosti 13,5-vauhdilla ja oli omaa luokkaansa. Petri Klemolan suojatti on voittanut tälläkin matkalla.

Haastaja: 13 The Swede on lähdön toinen kova. Kyseessä on hyvä kolmen kilometrin hevonen, joka palasi voittovireessä kehiin pitkältä tauolta Seinäjoella. Ville Pohjola ajoi ruunan pienessä lähdössä takamatkalta keulaan jo ensimmäisellä takasuoralla. Hevonen hallitsi kilpaa helposti perille peräti 10,5-vauhtisessa lopetuksessa.

Yllättäjät: 7 Hollywood Hills on mielekäs yllätyshaku tauoltakin, kun tiedot viimeistelyharjoituksista lupaavat hyvää. Ori on kova kolmen kilometrin hevonen ja viime kevään huippukunnossaan se olisi tässä kuumimpia suosikkeja. 14 Your So Vain on joukon kyvykkäin ja kohtaa luokkaansa nähden sopivan vastuksen, mutta otetaan vain porukkalapulle, kun tuoreita näyttöjä puuttuu. Paalun parhailta vaikuttavat kirikykyinen ja viimeksikin hyvin loppua spurtannut 5 Oh Conny Lie Star ja viime kilpailussaan sisäratajuoksun jälkeen pussiin jäänyt 3 Ingrosso. 2 Bajkal Graff on vahva, mutta paras vire on ollut hakusessa.

Juoksunkulku: Paalulla ei ole selkeää keulahevosta, joten parijono elää matkan aikana. Proud Leader hinkunee vetojuhdaksi.

Pelijakauma: Proud Leader (48%) on noussut hieman liian suureksi suosikiksi, kun T4-pelistä puuttuvat selkeät varmavalinnat. Hollywood Hills (3%) on reippaasti aliarvostettu ja poimitaan potintekijäksi jo pienelle lapulle.