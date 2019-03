Ravivihje: Toto75 Halmstad 2.3.2019

Suosikki: Axevallan kierroksella 2. ulkoa vakuuttavaan voittoon leiskauttanut 5 Vlad Del Ronco on entistä suurempi suosikki. Kengät on tarkoitus riisua tällä kertaa ja normaalisti voitto on ulottuvilla. Ison suosikin ollessa kyseessä muutokset eivät ole pelkästään hyvä asia, sillä ne voivat tuoda myös epävarmuustekijöitä. 5-vuotiaan kaveriksi lapulle nostetaankin yksi mielenkiintoinen vastustaja.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Marvelous jäi Axevallan 75-kisassa toisen radan vetäjäksi ja väsyi selvästi lopussa. Kapasiteettinsa Timo Nurmoksen suojatti näytti jo viime syksynä ja tällä kertaa kengät päästään ottamaan pois. Vireen luulisi olevan startti alla vain parempi ja hyvistä asemista se on melko vähälle pelille jääneenä mainio merkki. 11 Thriller N.P. on tehnyt Ruotsissa vain hyviä suorituksia ja tavoitti viimeksi 3. ulkoa keulahevosen maalilinjalla. Näistä asetelmista voittoon vaaditaan vähän muiden apuakin. 10 Powderfinger on ollut vuoden avausstarteissa melko paineissaan, mutta kesti viimeksi keulapaikalta silti voittoon. Toisten takana ruuna voi esiintyä rauhallisemmin. Vakuuttavan voiton toissa kerralla ottanut 1 Niras Bumblebee ei ollut viimeksi ollenkaan yhtä hyvä ja treenejä on jäänyt sen jälkeen väliinkin. Vire on siis arvoitus. Hyvää kuntoa jo pitkään osoittanut 4 Dontbreakthebankås pyrkii keulaan, mutta kovassa lähdössä voittoon kestäminen on tiukassa.



Juoksunkulku: Marvelous ja Dontbreakthebankås ovat sisempää nopeimpia ensi metreillä. Niistä jompi kumpi lienee keulassa. 7 No Comment ja 8 Panamera omaavat myös lähtönopeutta, mutta näistä asemista alkuun ei välttämättä panosteta. Vlad Del Ronco etenee vähintään toisen radan vetäjäksi.



Pelijakauma: Vlad Del Ronco (65%) on jonkin verran liikaa luotettu. Marvelous (6%) on erittäin herkullinen.



Ranking: A) 5 B) 2, 11, 10, 1, 4, 3, 12 C) 8, 9, 7, 6 D) -