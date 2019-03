Ravivihje: Toto75 Vermo 2.3.2019

Peräti 21,9-ennätyksinen 9 Kartier ja Derby-kolmonen 12 Larsman ovat matalimman suomenhevossarjan lahjakkaimmat menijät. Koska upeatasoisessa lähdössä on paalullakin kovia nousukkaita ja karikoita voi tulla takamatkalaisten tielle, suosikkipari tarvitsee ehkä varmistuksia.

Suosikki: IS Ravien valinta rankingin kärkeen on Kartier, joka on saanut kaksi starttia alleen talvitaukonsa jälkeen. Ori menetti ensimmäisellä kerralla tynkälähdössä voiton loppukaarteen laukassaan kuolemanpaikalta, mutta irtosi viimeksi piikistä 22,5-lopetuksellaan näyttävästi omille teilleen.

Haastajat: Larsman palasi viime viikolla valmiissa kunnossa talvitreenissä. Hienolta koko matkan kärjessä näyttänyt ruuna tuli hyvin perille, mutta huippusuoritukseen aikaisempiin juoksuihinsa nähden venynyt 14 Annin Vappu spurttasi 23,5-lopetuksessa peesistä ohitse. Suosikkikaksikon paremmuus voi ratketa jo siinä, kumpi hevosista saa liukkaamman startin pakilta.

Kovasti kehittynyt 7 Draken hakee jo kuudetta peräkkäistä tolppaansa. Useimmat voittonsa keulasta ravannut ruuna näytti viimeksi, että pystyy myös rehkimään matkalla. Se jyräsi 3. ulkoa kierroksen kirillä omille teilleen. Drakenilta kysytään yhä venymiskykyä lisää paljon aiempaa tiukemmassa sakissa.

1 Eeti on tullut tähän kauteen upeassa vireessä. Ori on ollut varmemman ja vauhdikkaamman oloinen kuin aikaisemmin. Puhdasta jälkeä tehnyt Eeti on voittanut reippaissa lopetuksissa niin takaa kuin keulastakin. Pienen varjon sen ylle nostaa kuitenkin poisjäänti Jyväskylästä viime startin jälkeen. Valmentajaa ei tavoitettu kommentoimaan Eetiä. Omistajatallin edustaja ei tiennyt poisjäännin syytä, mutta hänen mukaansa hevosessa ei ollut terveydellistä vikaa.

6 Villiäijällä on myös kolme voittoa putkessa. Se kiri viime lauantaina Mikkelin kierroksella erinomaisesti takamatkalta onnistuneen reissun jälkeen kärkeen. Hevonen jatkoi kaksi päivää myöhemmin Turussa, missä olisi kyllä jäänyt toiseksi, ellei sen edessä kirinyt 5 Poikolan Neito olisi laukannut maaliin.

2 Ruhvanan Urho on tehnyt puhdasta jälkeä tämän vuoden kilpailuissaan. Keulassa jatkuvasti juossut ruuna vastaa sisukkaasti mielipaikaltaan, mutta sitä ei voi enää nostaa kuumimpien pelihevosten joukkoon, koska vastus kovenee huomattavasti.

Yllättäjät: 4 Sakarin olisi hirmu kunnossa, mutta laukkaa ikävästi joka kerta. Nelosrata volttilähdössä tuskin ainakaan helpottaa viimeksi ykköspaikaltakin raivokkaalle hypylle sortuneen oriin pääsemistä ravilla matkaan. Tallikommenttien mukaan hevonen kuumeni Mikkelissä uusintalähdön odottelussa. Sakarin paikkasi toissa kerralla väkevästi alkuhyppynsä ja nousi vielä toiseksi Drakenin jälkeen.

Kovasti varmistunut 8 N.P. Turbo oli viikko sitten välivahva kakkonen Villiäijän jälkeen. Väsymätön ruuna kiersi kaikki neljä kurvia 3. rataa pitkin.

Huikean varmasti kilpaileva 13 Jepulis revitti toissa kerralla Oulun kierroksella takamatkalta Ruhvan Urhon peesiin, mistä spurttasi loppumetrit riuskimmin kakkossijalle, kun pääsi pussista. Viimeksi se voitti pikkulähdön piikistä.

Jepuliksen tallikaveri 10 Pikku-Ryti oli samassa Oulun lähdössä pitkällä kirillä hyvä neljäs. Tauolta tullut ruuna voi vielä vähän parantaakin kunnon startin ansiosta.

Pelijakauma: Drakenin ja Villiäijän ei pidä olla suurimpia suosikkeja takamatkan hirmuja vastaan.

Juoksunkulku: Villiäijä on ehkä alussa nopein, vaikka myös Eeti, Ruhvanan Urho ja Draken pystyvät avaamaan hyvin. Takamatkan suosikit iskevät aikaisin kohti kärkipaikkoja.