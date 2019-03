Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 1.3.2019

Suosikki: Kolmas kohde on haastava, sillä viivalla on mukana joko kykyihin nähden alisuorittaneita tai tauolta palaavia. Tehtävä näyttää enemmän tai vähemmän 4 Stoneisle Mustangin heiniltä, mikäli ruuna suorittaisi tasollaan. Ruuna ei ole ollut luotettava pelikohde eikä ole sitä tälläkään kertaa. Varmistamme sen jo pikkulapulla.

Haastajat: 6 Gunwald on kerännyt viime starteissaan hyviä sijoituksia, vaikka terävin loppuveto ei ole irronnutkaan. Kaustisella hevonen runttasi 4. ulkoa oman vauhtinsa pitäen pronssille. 12 Herzog Greenwood ei ole vielä valmentajan mukaan parhaimmillaan, kun kilojakin on vielä turhan paljon yllä. Hän odottaa suojattinsa parantavan selvästi kesää kohti mentäessä. Treenarilla on niin kova luotto viisivuotiaan peruskapasiteettiin, että hän joka tapauksessa odotti tanskalaissyntyistä menijää totokamppailuun. 7 Pegasos Boltilla on huoltotaukoa alla. Valmentaja varoitteli, ettei ruuna ole tuntunut harjoituksissa koskaan yhtä hyvältä kuin tällä hetkellä.

Yllättäjät: 2 Take Me With You ei osallistu kiihdytykseen, mutta päätöskierroksella sillä pystyy ajamaan kunnon kirin. Valmentaja odotti viimeksi pussiin jääneeltä ruunalta paljon, mikäli hevonen on tällä kertaa yhtä hyvä. Take Me With You on tallin paras menestyssauma perjantaina. Lähtöpaikka suosii 1 Case Closedia, joka pääsee hyvin matkaan. Kun numero kyljessä on pitkästä aikaa näin pieni, saatetaan hevosella kokeilla johtopaikalta. Lähtöpaikka ei ole suuri miinus monipuoliselle, mutta enemmän vahvalle kuin nopealle 9 Exotic Lindalle. Hyvänä päivänään se pystyy kiertämään korkealle. Nopea, tauolta palaava 11 Quick Petrol ja Jyväskylässä 4. sisältä niukasti kakkoseksi sijoittunut 5 Good Guy ovat seuraavat merkit rankingissa.

Pelijakauma: Take Me With You (5%) voisi olla enemmänkin rastittu.

Juoksunkulku: Case Closed pitää hallussaan johtopaikan. Good Guyn tai Gunvaldin tehtäväksi jää vetää toisen radan jonoa. Herzog Greenwoodilla saatetaan tehdä ratkaisu ajoissa, mikäli matkavauhti rauhoittuu selvästi.