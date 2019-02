Ravivihje: Toto4 Oulu 28.2.2019

Suosikki: T4-3:n ennakkokaavailut menivät uusiksi, kun Sweet Malkin ja Decamerone jäivät pois. Nyt suosikin paineet kantaa 3 Filius Felix, joka oli viimeksi omaa luokkaansa piikkipaikalta tätä helpommassa lähdössä. Mauri Jaara ajoi takasuoralla keulaan ja hevonen kesti 13,5-vauhtisen kiihdytyksen vaivatta. Oulussa sisäradalta ei ole helppo kiihdyttää ja pieni pussitusriski on huomioitava, mutta alun karikot välttäessään Filius Felix menestyy.

Haastajat: 4 Mountain Hooligan on kisan toinen kova ja perusrasti ehdottomasti. Ruuna oli viimeksi T75-lähdön hyvä kakkonen hurjan Hard to Trickin ja Filius Felixin jälkeen. Se juoksi 3. ulkona ja jäi parijonoon, kun takaa hyökättiin. Petteri Joki pääsi nostamaan kiriin 300 metriä ennen maalia ja Mountain Hooligan tuli lopun samaa vauhtia edessä kirineen Filius Felixin kanssa. Joki uskoi tuolloin, että startti alla hevonen on parempi ja varsinkin hyvän selkäjuoksun jälkeen Mountain Hooligan ottelisi varmasti voitosta. 7 Bianca Creek on saanut tulosrivinsä nättiin kuntoon, mutta voitoissa on ollut mukana ripaus onneakin. Toissa kerralla kärkisijan petasi suosikkien vauhtihulluttelu ja viimeksi tätä kisaa helpommassa tammalähdössä juoksu meni niin nappiin kuin vain voi. Koska hyvällä avaajalla on taas saumat päästä kärkeen, se ei ole mahdoton menestyjä, mutta alustava kannatus on yläkantissa.

Yllättäjät: 10 Chris Crystal on lahjakas 4-vuotias, jonka taustavoimat odottavat nousevan ainakin tammojen ikäluokkalähtöihin. Katja Melkon suojatti on aloittanut kauden positiivisesti ja pian voi olla voiton vuoro. 9 Diesel Degato vaikuttaa nousukuntoiselta. Viimeksi se kesti hyväksyttävästi kovan alkuvauhdin ja nyt tarjolla on hyvä selkäjuoksu. 8 Snowline Cherry kiskaisi tosi terävästi loppua viimeksi ja on yllätysvalmis, jos kenttä kääntyy lopussa.

Juoksunkulku: Vaikeasti veikattava kiihdytys, koska Filius Felix ei ole raketti alussa ja Mountain Hooligan on parempi selkäjuoksulla kuin keulasta. Veikataan Mountain Hooligania silti todennäköisimmäksi keulahevoseksi.

Pelijakauma: Bianca Creek (19%) on ylipelattu ja Chris Crystal (11%) vastaavasti aliarvostettu.