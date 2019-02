Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 27.2.2019

Suosikit: 5 Volita Go taipui viimeksi keulapeaikalta päätössatasella kolmanneksi. Saksalaistamman otteet ovat olleet positiivisia ja kuolemanpaikan välttäessään se pystyy voitto-otteluun. 8 Tom n'Jerrydiamant on juossut viime aikoina useimmiten johtavan takana, joulukuun voitto tuli tosin keulasta. Jägersron marraskuun kisassa saksalainen ei pysynyt johtaneen Norton Commanderin kelkassa, mutta avauskin oli sillä kertaa hurja 07,5. Lähtönopeutta on, mutta ulkoa alkumatkasta voi tietysti tulla haasteellinenkin. Aikaisin mukaan kuitenkin.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Bag's Simoni palasi lähes puolen vuoden tauolta asiallisella esityksellä tehtyään 3. ulkoa 300 metrin kirin. Nopea lähtijä pyrkii pikamatkalla keulaan ja voi vetää pitkäänkin, kun startti alla vire lienee mennyt eteenpäin. 7 Zio Tom Jet aloitti Jerry Riordanin treenistä kelpo kirillä toissa kerralla, mutta laukkasi viimeksi heti alussa. Italian starttien perusteella 4-vuotiaan lähtönopeus ei riittäne sisempää starttaavien ohittamiseen alussa, mutta juoksun onnistuessa kärkipäähän on saumoja. Voitokas 6 Calypso Am oli Kalmarissa 4. ulkoa varsin vaisu, mutta paussiakin oli lähes kaksi vuotta takana. Toissa kerralla keulasta voittoon vastannut 11 Neverendingdream laukkasi viimeksi loppusuoralla noustuaan takaa jo kärjen tuntumaan. Paikka on paha, mutta juoksun suosiessa saumoja on korkeallekin.



Juoksunkulku: Bag's Simonilla on hyvät mahdollisuudet puolustaa keulapaikka sisältä. 4 Spring Moon, Volita Go, Calypso Am sekä Tom n'Jerrydiamant pystyvät myös avaamaan liukkaasti.



Pelijakauma: Suosikkien osalta melko lailla oikein pelattu. Neverendingdream (4%) ansaitsisi muutaman pinnan lisää. Spring Moon (12%) on tuntuvasti liikaa pelattu.



Ranking: A) 5, 8 B) 1, 7, 6, 11 C) 9, 10, 4, 2, 3 D) -