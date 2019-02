Ravivihje: Toto5 Teivo 26.2.2019

Suosikki: 5 Oakie on sopivannäköisessä tehtävässä selvä suosikki. Hyviä kirejä esitellyt ruuna on viime näyttöjensä puolesta selvästi muita edellä tässä lähdössä. Toissa kerralla ruuna ehti laukatakin lyhyesti 900 metriä ennen maalia, mutta kiersi silti vielä helposti ykköseksi. Viimeksi Vermossa Shamelessin voittamassa T64-lähdössä Oakie oli hyvä kakkonen 3. sisältä. Ruunalla on ollut välillä probleemia kaarrejuoksun kanssa, mutta kurvit selvittäessään se menestyy.

Haastajat: 9 Right Broline on suosikin veroinen hevonen, mutta hokit kenkiin vaativan talvibalanssin sopivuus on arvoitus ja alla 3,5 kuukauden tauko. Valmentaja Kati Lindsbergin mukaan hevosen kunnossa ei ole vikaa, mutta tämä startti on testi, kannattaako hokit alla kilpailemista jatkaa. 10 Cousin Evert on tehnyt hyviä esityksiä laatulähdöissä. Toissa kerralla Celebration Songin voittamassa T75-finaalissa ruuna oli hyvä neljäs 3. ulkoa. Viimeksi Seinäjoella tuli sama sijoitus T75-lähdöstä, jossa sisärata veti Questionmark Men johdolla. Cousin Evert kiersi ensimmäiset 600 metriä kolmannella radalla ja eteni johtavan rinnalle, kestäen rankan juoksun hienosti.

Yllättäjät: 3 Langen's Cza Cza saa hyvät juoksun kärkiryhmässä pieneltä paalulta ja pystyy hyvään loppuvetoon. Jos suosikit epäonnistuvat, kärkipäähän on saumoja. Perjantain välistartissa tamma jäi umpisäkkiin sisäratajuoksun jälkeen. 1 Elmo Exceptional on tehnyt viime juoksuissaan asialliset kirit, mutta pystyy parempaankin. Viimeksi pistelähdössä loppuveto ei kantanut totosijoille 5. ulkoa. 11 Dream and Hope ei piisannut viime viikolla Vermossa 3. ulkoa Hazelhen Hermestä ja kumppaneita vastaan, mutta piti vauhtinsa hyväksyttävästi reippaassa ylisarjassa. Tämä tehtävä on pykälää tai kahta sopivampi.

Juoksunkulku: Paalulta ei starttaa mitään maailmankaatajia, joten Langen's Cza Czalla voisi olla saumat hakea keulapaikka aktiivisella ajolla. Takamatkalaisista juoksuradan saanut Cousin Evert on todennäköisin vaihtoehto matkalla kärkeen eteneväksi.

Pelijakauma: Suosikkikolmikosta paras merkki on Cousin Evert (13%).