Ravivihje: Toto65 Magic Monday 25.2.2019

Suosikki: Toisessa Toto65-kohteessa on aika vahvasti kahden kerroksen väkeä. 4 Dreamy Chip erottuu kuitenkin kovista aika selvästi. Ruuna leikitteli Teivossa keulapaikalta ja oli Vermossa jopa parempi taisteltuaan johtavan rinnalta tasapäin kovan North Lexuksen kanssa. Suosikki on mainettaan parempi avaaja ja kelpo paikalla.

Haastajat: 10 Guido di Quattro selätti lyhyen lamavaiheensa nopeasti. Ruuna oli Forssassa paras johtavan rinnalta ja paikkasi Vermossa laukkansa jykevästi, vaikka Cyrius d'Ariane meni menojaan.

2 Al E. Gador Zet sooloili Seinäjoella keulasta, mutta ei sitten ihan riittänyt sitä kovemmissa tehtävissä Vermossa. Nyt voisi olla taas keulajuoksun vuoro ja siitä ruuna suorittaa parhaiten.

Yllättäjät: 1 Xavier K.A. laukkasi toissa startissa loppusuoralla voittonsa, mutta oli viimeksi pieni pettymys saatuaan peesata Guido di Quattroa läpi matkan. Ruunalla on potentiaalia tähän seuraan, mutta se ailahtelee melko paljon. 3 Volume Ace selvisi Derby-finaaliin ja se kertoo luokasta paljon. 5-vuotias palaa ruunana radoille, mutta aika maltillisesti viimeisteltynä ja voitto nyt ainakin olisi pieni yllätys näistä lähtökohdista, vaikka hevosena Volume Ace ei häpeä tässä kenellekään. 5 All Ready Match on napsinut jatkuvastio hyviä sijoituksia, muttei taida olla sattumaa, että voitot ovat harvassa. Lähtökin on nyt hieman edellisiä kovempi.



Pelijakauma: Dreamy Chip (38 %) on sopivasti pelattu suosikki. Haastajista Guido di Quattro (21 %) on Al E. Gador Zetia (20 %) selvästi edullisempi varmistusmerkki. Yllättäjistä Xavier K.A. (6 %) ja Volume Ace (4 %) voisivat olla hivenen enemmän pelattuja. All Ready Matchin peliosuus (9 %) on aivan liian korkealla.

Juoksunkulku: Al E. Gador Zet on selvä keulasuosikki, mutta jos sille sattuu hapuilupäivä, niin Dreamy Chipinkään piikkipaikka ei ole mahdoton ajatus. Eepee pitänee joka tapauksessa huolen, että matkalla mennään reippaasti.