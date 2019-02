Ravivihje: Toto4 Lahti 24.2.2019

Suosikki: 5 Cover Princess on ykkösmerkkimme tasaiseen kakkoskohteeseen. Tamma kiersi toissa kerralla johtavan rinnalle ja kesti mukavasti vaikka viimeiset metrit olivatkin liikaa. Viimeksi nelivuotias jäi huonoihin selkiin, joista irti päästyään hevonen esitti asiallisen loppuvedon. Yksi poisjäänti auttaa tasaista avaajaa.

Haastajat: 8 Queen Of Pirates kiri Vermossa 3. ulkoa viimeiset 700 metriä positiivisesti 16,2-kyydillä. Tamma sai startin alle ja pystyy parantamaan, kun tammaa ei valmentajan mukaan ole treenattu kovaa. 7 Donskoi on suorittanut suht' tasaisesti. Ruuna sai Porissa hyvän juoksun 2. sisällä eikä jäänyt odottelemaan siirryttyään keulaan viimeisellä takasuoralla. Teivossa lähtölaukan myötä meni saumat voittoon, mutta jatkossa ruuna teki hyvän juoksun 4. ulkoa ja jatkaa iskussa.

Yllättäjät: 10 Viola Wapid otti Vermossa maksimit, mutta oli parempi Lahdessa, missä loppukaarteessa tullut laukka vei varman kaksarisijan. Ehjällä juoksulla tamma ei ole ulkona kärkikuvioista. 2 Capo The Angel oli toissa kerralla sijoitustaan parempi kaukaa 8. ulkoa kuljettuaan kirilenkin 17,9-kyydillä. Seinäjoella ohjastaja tarjosi tarkan reissun 2. ulkona ja myöhemmin johtavan takana, mistä viisivuotias piti asiallisesti vauhtinsa. Auton takaa Capo The Angel pääsee mainiosti liikkeelle. 4 Wind Ribbon voitti Mikkelissä johtopaikalta helposti ja pystyy samanlaisena paljoon mikäli kokemattomampi kuski onnistuu. Wind Ribbon starttaa ensimmäistä kertaa eturivistä. 1 Queen Of The Worldin lähtöpaikka on mainio, mutta valmentajan mukaan kovia ajoja ei ole alle eikä hän odottanut suojatiltaan ihmeitä. Suhtaudumme Queen Of The Worldiin varauksella. 12 Antonin palaa tauolta eikä lähtöpaikkakaan ole helpoimmasta päästä, mutta pari poisjääntiä auttaa asiaa. Viimeisimmässä kisoissaan lähtölaukkoihin mahdollisuutensa pilanneet 6 Petis Mondon ja 11 Mirischia tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Donskoi (8%) on alipelattu merkki. Myös Viola Wapid (5%) kiinnostaa, mutta se jää niukasti riveistä rannalle ettei lapuista tule liian kalliita. Queen Of The Worldin peliosuus (16%) tuntuu suurelta valmentajan mataliin odotuksiin nähden.

Juoksunkulku: Capo The Angel katsoo kiihdytyksessä johtopaikan. Cover Princess tai Donskoi tulee rinnalle kysymään johtopaikkaa itselleen, mutta saattaa jäädä johtavan rinnalle ellei keulat ole tarjolla.