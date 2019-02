Ravivihjeet

Ravivihje: Prix de Paris 24.2.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Prix de Paris on poikkeuksellinen kilpailu jopa Ranskan mittapuulla, sillä kahden kokonaisen Vincennesin pitkän radan kiertämiselle tulee mittaa peräti 4150 metriä. 157500 euron ykköspalkinnosta huolimatta moni suuri tähti jätti Talvimeetingin päättävän ison kisan väliin.Talven suurista tähdistä Prix d'Amerique -voittajaon kuitenkin mukana ja luonnollisesti suursuosikki. Matka sopii erityisesti vahvuudestaan tunnetulle tammalle ja sillä on plakkarissa tästä kilpailusta aiemmilta vuosilta kakkonen ja nelonen. Viimeksi Prix de Francessa suosikille tuli harvinainen laukka, mutta siinä tallikaverin jalka osui takaapäin hevosen kärryyn ja kyseessä oli aikamoinen työtapaturma. Belina Josselyn ei normaalisti ole paha laukkaamaan.oli se hevonen, joka aiheutti Belina Josselynin laukan viimeksi ja norjalaisori laukkasi itsekin. Upeasti kakkoseksi Ameriquessa kirinyt 6-vuotias kilpailee ensimmäistä kertaa näin pitkällä matkalla ja se on luonnollisesti arvoitus. Vastus sinällään ei suosikkia lukuun ottamatta hirveästi pelota.jäi Ameriquessa alussa hännille, eikä pystynyt sieltä juuri parantelemaan. Ori on tehnyt muuten Talvimeetingin kovissa lähdöissä menestyksekästä jälkeä, sillä B-lähtöjen saldo on kelvollinen sijoituksineen 5-4-4-3. Viime vuonna haastaja oli tässä kilpailussa neljäs, joten kisasta on jo rutiinia.on pelimielessä lähdön kiehtovin haku. Belgiquessa hyvin kakkoseksi kirinyt tamma kiri Ameriquessakin kohtalaisesti, vaikka kärki karkasi. Viimeksi hevosella ajettiin kengillä, mutta nyt se palaa taas optimibalanssiin.janousivat takarivistä kärkikaksikoksi Prix de Munichissa, mutta nyt rima on hieman korkeammalla. Talvimeeting on kohdellut hyvinja viimeksi Prix de Francesta tuli arvokas kakkonen. Tamma on kuitenkin ollut parempi nimenomaan lyhyemmillä matkoilla. Viimeksi hevonen oli loistava pelikohde, mutta nyt ohipeliainesta.jaovat muista vielä mainitsemisen arvoisia, vaikkeivat kovin todennäköisiä menestyjiä.Uza Josselyn avaa aina terävästi, mutta tarvitsee selkäjuoksun. Juoksunkulun kannalta on mielenkiintoista, että oikeastaan kukaan ei haluaisi tällä matkalla veturiksi, eikä kovaa kiihdyttäminenkään ole kovin kannattavaa. Matkalla on yleensä menty hiljaa.