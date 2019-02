Ravivihje: Toto75 Bergsåker 23.2.2019

Suosikit: Avauskohde on erittäin tasainen. 6 Crackajack oli tammikuun alussa juuri Bergsåkerin 75:ssä keulassa turhan virkeä ja väsyi lopussa. Kun matkaa on puoli kierrosta enemmän, selkäjuoksu olisi varmasti mieleen, mutta sopivaa vetoapua ei ehkä ole tarjolla Bjerkessä ori putosi 3. ulkoa ennen puolimatkaa tulleen laukan seurauksena 5. ulos, mutta tuli lopun ihan mallikkaasti. 10 Harrington nousi viikko sitten 4. sisältä ulos päätöskierroksen alussa ja tuli lopun asiallisesti 14-vauhtia. Startti alla ruuna voi parantaa paljonkin ja matkakin on pelkkää plussaa. Aikaisin lapulle, kuten myös 2 Budets Lasse, joka jäi viimeksi sisälle laukkaavan taakse pussiin ratkaisuhetkillä. Mukavia otteita sitä ennen osoittanut ruuna pääsee voltista rivakasti matkaan ja saa tarvitsemansa hyvän juoksun.



Haastajat ja yllättäjät: Bodenissa 2. ulkoa voittanut 7 Special Major päässee juoksuradalta hyvin liikkeelle ja voi otella kärkiporukasta voitostakin, jos vire on normaalia selvästi pidemmän starttivälin myötä edelleen hyvä. 8 Manofthematch voitti suoraan pitkältä tauolta, mutta väsyi viimeksi johtopaikalta aikaisin. Olosuhteet eivät sinä päivänä keulahevosia suosineet, joten liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kannata kyseisestä startista tehdä. Edelleen mahdollinen. Johtavan takaa ja 2. ulkoa voitot ottanut 1 Ready Lane on ollut aiemmin voltissa hieman ongelmallinen. Startin onnistuessa sillä on saumat pärjätä. 9 Laura Sånna ajautui viimeksi johtavan rinnalta lopussa hieman ulospäin ja menetti vähän vauhtia. Kyseessä on erittäin sitkeä tamma, eikä ole hyvällä kuskilla oriita ja ruunia vastaankaan täysin mahdoton. Muillakin on pieniä mahdollisuuksia vaikka eivät lapulle mahdukaan. 3 Mr Clayton J.F. taipui viime viikolla keulasta loppusuoralla, mutta startti alla parempaa voi olla luvassa. Kyseessä on ihan kelpo 4-vuotias. 5 Scarpetta sai viimeksi ”preparé-juoksun” ja voimia jäi kosolti varastoon. Voltin vitosrata tietää tosin verkkaista alkua ja jäämistä taka-alalle. 11 Real Masterpiece ratkaisi viimeksi vaivatta kärjen läheisyydestä, mutta ruunaa ei laukan pelossa pystynyt kunnolla ”päästämään”. Näistä asemista hankalampaa. 12 Electrical Stormin huippuvire tuntuisi laantuneen, 4 Mr Matjes omaa voltin neloselta ison laukkariskin. Hevosina molemmat ovat ihan riittäviä.



Juoksunkulku: Budets Lasse on ensi metreillä nopein. Juoksuradalta lähdetään reippaasti ja Crackajack edennee toisessa vaiheessa keulaan. Jos se vaikuttaa rauhalliselta, voi Ulf Ohlsson kokeilla vapaalta radalta.



Pelijakauma: Crackajack (24%) on oikea suosikki tasaiseen lähtöön. Harrington (12%) tuntuu kiinnostavalta. Vähän pelatuista Laura Sånna (3%) ansaitsisi hieman enemmän pinnoja.



Ranking: A) 6, 10, 2 B) 7, 8, 1, 9, 3, 5 C) 11, 12, 4 D) -