Ravivihje: Toto75 Mikkeli 23.2.2019

Suosikki: Nousijadivari ravataan 2600 metrillä, ja se tuo pienen kysymysmerkin ainakin alustavasti suosikiksi pelatulle 2 Johnny Flamelle. Juha Puhtimäen valmentama ruuna ei ole kilpaillut aiemmin tällä matkalla ja on juhlinut tätä helpommissa lähdöissä viime aikoina. Vaikka kunto on kohdillaan ja nopea hevonen pystyy hyödyntämään lähtöpaikkansa, pelillistä mielenkiintoa siinä ei tällä kertaa ole. Suosikin asemankin voi kyseenalaistaa, sillä vastus on tosi tiukka.

Haastajat: 11 Mainio on erittäin pystyvä menijä ja kuuluu takarivistäkin kaikille lapuille. Kunto on tallitietojen mukaan ok, vaikka alla on parin kuukauden tauko. Mainiolle käyvät näissä lähdöissä kaikki juoksupaikat. 3 Edward Sisu laukkasi viime lauantaina viimeisellä takasuoralla johtavan rinnata. Valmentaja Isto Kuisma ajoi sen startin ja sanoo tallikommenteissa, että hyppyyn paloi hyvä sijoitus. Nyt ohjiin palaa Hannu Torvinen.

Yllättäjät: 4 BWT Crusader pamautti viime lauantaina Turussa lopussa ohi keulassa juosseen Tanpopon, mikä on alkumatkan tapahtumat huomioidenkin hyvä näyttö myös tähän sakkiin. Idearastillamme on hyviä näyttöjä myös tältä matkalta. 10 Notable pystyy viime kauden esitysten perusteella selvästi parempaan mitä viimeksi tauolta palatessaan näytti johtavan rinnalta. 6 One Point on vahva menijä, joka voi voittaa vaikka johtavan rinnalta, jos ravi luistaa. Voittoputki katkesi viimeksi, mutta esitys oli ihan hyvä 4. ulkoa 950 metrin kirillä. Oman juoksunsa tekee myös 12 Sahara Sandstrom, joka loisti johtavan rinnalta toissa kerralla Lappeessa sarjaa alempana.

Juoksunkulku: Johnny Flame ja BWT Crusader avaavat parhaiten. Johnny Flame lienee todennäköisin keulahevonen.

Pelijakauma: Johnny Flamen (23%) takaa löytyy monta edullista merkkiä. Edward Sisu (10%) on pelihevosista kiinnostavin ja BWT Crusader (8%) mainio yllätyshaku.