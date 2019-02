Ravivihje: Toto4 Pori 22.2.2019

Suosikki: 12 Mr Money Robberilla saattaa hyvinkin olla puhdas tulosrivistö perjantai-illan jälkeen. Tehtävästä tulee aikaisempaa haastavampi, sillä keulapaikalta voittonsa ottanut menijä joutuu tällä kertaa ohittamaan jokaisen vastustajansa mikäli mielii jatkaa voittoputkessa. Eturivissä on nippu nopeita avaajia, joiden reipas ensimmäinen puolikas auttaisi asiaa kummasti Mr Money Robberin tehtävää.

Haastajat: 1 Leemark's Celica ei toissa kerralla saanut parastaan irti, mutta viimeksi tamma kiri mukavasti 3. ulkoa eikä jäänyt voitostakaan kauas. Kunto on tasaisen hyvä ja lähtöpaikka mainio eli eväät menestykseen on jälleen olemassa. 2 Cash In Press kesti Porissa johtopaikalta kolmanneksi. Viimeksi tamma prässäsi ensimmäisellä takasuoralla kärkeen ja juoksi myöhemmin 2. sisällä, mistä hevonen nelivuotias oli kelpo kolmas. Molemmilla kerroilla terävä 13-vauhtinen avaus näkyi päätössatasella. Vaarana on, että avauksesta tulee jälleen reipas. 4 Classic Cat juoksi syksyllä tätä kovemmissa tehtävissä. Esimerkiksi Forssassa hevonen seuraili asiallisesti kovaa kärkikaksikkoa Oilsheik-Tanpopo. Tauolta ori on toki arvoitus. 7 Champagne Bathin viime sijoitus selittyy rajulla 10,5-vauhtisella avauksella, jossa tamma oli mukana. Forssassa hevonen kiri kärkeen 5. sisältä vaikka oli matkalla vetämättömässä selässä. Onnistuneella juoksulla viisivuotias omaa sauman.

Yllättäjät: 8 No Pityn lähtöpaikka on ankea, mutta hevonen pääsee asiallisesti matkaan. Toissa kerralla ruuna otti samalta lähtöpaikalta keulat. Forssassa ruunalle jäi paljon petrattavaa, kun paras kiri ei irronnut ollenkaan 3. ulkoa. 10 Flowery Paradise kesti Porissa 11,5-vauhtisen ensimmäisen puolikkaan kunnialla. Uran avausvoitto ei ole enää kaukana, mikäli esitykset pysyvät samalla tasolla. 5 Twilight Arrow paransi toiseen starttiinsa selvästi ja kiri 3./4. ulkoa mukavasti. Voi olla, että voittoa ajatellen parannettavaa on vielä liikaa vaikka hevonen onkin menossa oikeaan suuntaan. Porissa sisäratajuoksun jälkeen mukavasti lopettanut 3 Victor Hollow ja Kaustisella tasaisesti kirinyt 9 MAS Beat tulevat rankingissa seuraavina.

Pelijakauma: Classic Cat ja Champagne Bath kiinnostavat eniten niin kauan kun peliosuus pysyy alle 10:ssä.

Juoksunkulku: Hyvät avaajat löytyvät radoilta 1,2,3,4,7 ja 8. Cash In Press katsoo ensimmäiset keulat, mutta sillä tyydyttäneen selkäjuoksuun, kun ulkoa tulee painetta. Joko Champagne Bath tai No Pity juoksee lopulta keulassa, mikäli niillä satsataan starttiin. Avaus venynee pitkäksi.