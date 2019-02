Ravivihje: Toto4 Kouvola 21.2.2019

Suosikki: Toto4-pelin toinen selkeä varmaehdokas on päätöskohteen 12 Orlando Point. Oriin valmentajaa ei harmiksi tavoitettu, mutta 7 Oikein -lehden kommenteissa on luettavissa tarpeeksi positiivisia asioita ja hevonen on yleensä ollut aina tauolta hyvä. Lähtöpaikka on tietysti surullinen, mutta 6-vuotias on parhaimmillaan selistä ja sillä voi halutessaan jyskyttää pitkänkin kirin. Näin helpossa seurassa Orlando Point ei tainnut kisata viime kaudella kertaakaan ja menestystä tuli silti säännöllisesti.

Haastajat: 5 Hunters Hero ei loistanut viimeksi montéssa, mutta edellisissä kärrylähdöissä tapahtui positiviisia asioita. Nyt voisi olla jo keulataktiikan vuoro. Vermossa ruuna oli kovassa porukassa 2. sisältä kelpo neljäs ladattuaan ensin johtoon.

11 Ripasso Classico on suosikin tapaan tukalissa asemissa, mutta toisaalta siitä voisi olla kirissä tarjolla hyvää vetoapua. Oriille tuli viimeksi kahden kakkosen perään heikompi sijoitus, mutta se kiri silloinkin taktiikkajuoksussa hyväksyttävästi 5. ulkoa.

7 The Best Spruce on ollut tauon jälkeen aiempaa positiivisempi. Viimeksi toki juoksunkulkukin suosi, kun ruuna seuraili Ready Pressiä hölkkäkisassa 2. sisällä.

Yllättäjät: 2 Sundsvik Chamsin on ollut viime aikoina usein pussissa ja hyvältä paikaltaan varottava yllättäjä. 10 Club Nord Starin taulu valehtelee luokkaan nähden, mutta tamma on tietysti pitkältä tauolta ja Lapin leirin jälkeen arvoitus. Timo Toiviaisen kaksikon 3 Giresse Boko ja 1 Gleneagle otteissa on tapahtunut viime aikoina piristystä, mutta voitto on ehkä kummaltakin liikaa vaadittu.

Pelijakauma: Orlando Point (34 %) voisi olla enemmänkin luotettu. Samoin Ripasso Classico (6 %), Sundsvik Chamsin ( 2 %) ja Club Nord Star ( 2 %). Giresse Boko (17 %) on mystisen paljon pelattu ja The Best Spruce (13 %) on myös yliarvostettu.

Juoksunkulku: Hunters Hero lataa Vermon perusteella kyselemättä keulaan ja eiköhän sillä nyt jo koiteta siitä. Orlando Pointilla ajetaan taustalta pitkä kiri, joka sopii sille.