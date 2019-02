Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 20.2.2019

Suosikki: 1 Ferrari River palasi pari viikkoa sitten tauolta hyvässä vireessä. Kiihdytykseen tuli laukka, mutta Conrad Lugauer marssitti sen jälkeen oriin kärkipaikalle ja valjakko piti vetisissä olosuhteissa hallitusti pintansa. Pieni lähtölaukan riski on olemassa nytkin, mutta kovin reippaita avaajia ei kuitenkaan ulkopuolella ole. Jos Ferrari River saa pidettyä keulat, ulkopuolelta sille tuskin löytyy kukistajaa. Laukatta se voi päästä myös hakemaan vetotyöt, jos ei suoraan niitä saa pidettyä. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 5 Juan hyötyy matkasta, mutta Åbyn suorituksessa parijonosta jotain jäi kuitenkin puuttumaan. Mahdollinen jos suosikille tulee ongelmia. 6 Just Wait And See nousi viime kerralla 6. ulkoa 13,8-vauhtisella päätöskierroksella The Real Starin tuntumaan. Sopivalla selkäjuoksulla Stefan Perssonin suojatti voi yltää korkeallekin. 2 Partizan Face nousi viimeksi reilu kierros ennen maalia 5. sisältä toisen radan vetäjäksi ja puristi kohtalaisesti perille. Edellisellä kerralla se ei päässyt kuolemanpaikalta aivan 3 Kung Edwardin ohi. Se taas on alussa suurin uhka Ferrari Riverin keulapaikan suhteen. Pitkällä matkalla selkäjuoksu lienee kuitenkin paras vaihtoehto sille.



Juoksunkulku: Ferrari River pyrkii pitämään Kung Edwardin ulkopuolellaan. Tälle voi tosin kelvata myös suosikin selkä. Partizan Face tai Juan vetää toista rataa.



Pelijakauma: Ferrari River (52%) on hieman liian selvä suosikki, mutta prosentit ovat laskusuunnassa. Just Wait And See (6%) on jäänyt vähemmän pelatuista liian pienelle huomiolle.



Ranking: A) 1 B) 5, 6, 2, 3, 8, 7 C) 4 D) -