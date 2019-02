Ravivihje: Toto64 Vermo 20.2.2019

Suosikki: 2 Daddy Boy sai suosikeista parhaan lähtöpaikan ja on vahvoilla varsinkin, jos kiihdytys ei veny ja keulapaikka lohkeaa ilman revitystä. Viimeksi kun ruunalla oli kakkosrata, se otti 11,5-vauhtisessa kiihdytyksessä helpot keulat ja voitti helposti. Kunto pitää, vaikka viime kilpailuista ei ole tullut totosijoja. Viime keskiviikkona Vermossa ruuna kiersi puolimatkassa johtavan rinnalle ja oli siitä ihan hyväksyttävä neljäs.

Haastajat: 10 Cavalier Brodde tykitti viimeksi 3. ulkoa selvään voittoon ja on noussut huippukuntoon. Se sai vetoapua kirissä loppukaarteen pohjaan saakka ja kulki viimeiset 700 metriä 12,3-vauhdilla. Jos pitkä kiihdytys toteutuu, kovakuntoinen kirihevonen on vahvoilla. Ylivauhti auttaisi myös 11 Krampusta, joka vastaili viimeksi keulasta kovalle Cyrius d'Arianelle ja on noussut hienoon kuntoon. 4 Flash Spruce on nopea startista, mutta uskomme Daddy Boyn selän kelpaavan, jos valinnan paikka tulee. Toissa kerralla Oulussa ruuna matkasi johtavan takana ja nitisti kirissä voitokkaan Cool On Photosin. Viimeksi ruuna matkasi 3. sisällä ja oli pussissa maalisuoran puoliväliin saakka. 12 Fontaine Brodde teki hienoja suorituksia syksyllä ja palaa tallitietojen mukaan kelpo vireessä viivalle.

Yllättäjät: 7 Dream of Celebrityltä on odotettu kärkisijaa pitkin talvea, mutta juoksunkulut eivät ole natsanneet kirveelläkään. Lähtöpaikka ei nytkään helpota tehtävää, mutta ruuna ei ole ihan niin mahdoton ajatus menestyjäksi kuin mitätön peliosuus antaa ymmärtää. Paikka paranikin hieman, kun Pesco Velvet jäi pois sisäpuolelta. Samat sanat pätevät 8 Musclemaniin, joka on ollut viime aikoina hurjan Roberto Diverin voittamissa lähdöissä hyvä. Viimeksi ruuna pääsi liian myöhään pussista. 9 Leon Coger on kunnossa, mutta takarivin lähtöpaikka on miinusta. 1 Overfun Match on väläytellyt riviään parempaa virettä, vaikka maanantain välistartissa kova alkuvauhti ja juoksupaikka johtavan rinnalla olivat ymmärrettävästi liikaa. Nyt huippuasemista mitalisija ei yllättäisi mahdottomasti.

Juoksunkulku: Overfun Match, 3 Global Spellbound ja Flash Spruce kilpailevat paikasta keulaan etenevän Daddy Boyn selässä, joten kiihdytys voi venyä. Takahevosista Krampus kiertää todennäköisimmin jo matkalla kohti kärkeä.

Pelijakauma: Daddy Boy (23%) on alustavasti aliarvostettu, mutta tilanne muuttunee iltaan mennessä. Dream of Celebrityn (1%) tai Musclemanin (1%) ei kuuluisi olla pelaamaton.