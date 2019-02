Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 19.2.2019

Suosikki: Toto5-pelin päätöskohteessa on tasaista. 2 Enzo de Vonnas on mainiolla lähtöpaikalla ja varmaa työtä tehnyt ruuna kelpaa mukisematta niukaksi suosikiksi. Mikkelissä tuli kirivoitto ja viimeksi MMToto65-lähdössä 5-vuotias ajautui sisäratajuoksun jälkeen lopussa voittaja Edward Sisun taakse pussiin. Sijoitukseen sillä ei tainnut olla merkitystä, mutta esitys oli edelleen hyvä.

Haastajat: 3 Coldspring palasi reilu viikko sitten pitkältä tauolta ja suorite oli aivan positiivinen. Tamma pujotteli taustalta nätillä juoksulla totoon ja sen voisi uskoa olevan startti alla jonkin verran terävämpi.

6 I One nostetaan ajoissa mukaan suosituksiin, vaikka valmentajakin painottaa, että uusien treenisysteemien kera tauolta palaava hevonen on iso arvoitus. Fysiikka on kuitenkin kova näihin sarjoihin ja kun raporttien mukaan terveystilanne on hyvä, niin se voisi tietää heti hyvää suoritustakin.

8 PT's Revit voitti hetki sitten Toto64-tasolla yllättäjänä ja on ollut sen jälkeenkin asiallinen. Heikko lähtöpaikka tosin luonnollisesti vaikeuttaa tehtävää, mutta vastus ei pelota.

Yllättäjät: 4 Cold Lucky Girl täräyttää johtoon, josta se on välillä venynyt. 11 Lucky Tempest on parantanut viimeisiinsä paljon, mutta taas on luvassa hankala reissu juoksunkulun suhteen. 5 Hataar The Brave on nopea alussa ja voisi nappijuoksulla olla yllättävänkin korkealla. Tasavauhtinen, mutta jaksava 12 Capo Birdland tarvitsee muiden apuja reippaan matkavauhdin muodossa, muttei ole nolo menijä tähän tehtävään. Viime vuoden lopulla hyvin pärjännyt 1 Miss Jaybird on ollut nyt jo hetken varsin tasapaksu.

Pelijakauma: Enzo de Vonnas (36 %) on oikea suosikki, mutta liikaa pelattu. I One (3 %) on selvästi kiehtovin merkki.

Juoksunkulku: Cold Lucky Girl ja Hataar The Brave erottuvat kiihdytyksessä. I Onella on yleensä ajettu aktiivisesti.