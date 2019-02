Ravivihje: Toto65 Magic Monday 18.2.2019

Suosikki: 8 Pam Hallover näytti viimeksi voittajalta ennen viimeistä 150 metriä, jotka hevonen tuli vain tasaisesti. Ruunan lähtöpaikka ei ole tällä kertaa kaksinen ja sillä saatetaan hyvinkin ajaa takapareista. Se ei olisi välttämättä huono vaihtoehto paljon keulassa juosseelle menijälle. Lappeessa ruuna näytti pystyvänsä kirimään mainiosti takapareista, mutta laukka loppukurviin mentäessä pilasi todennäköisesti totosijan. Pam Hallover juoksee omiin sarjoihinsa hyvillä välityksillä ja kuuluu ensimmäisenä peleihin.

Haastajat: 10 Coys Rain oli toissa kerralla kakkonen johtopaikalta Not A Cluen jälkeen. Viimeksi ruuna teki hyvän juoksun kuolemanpaikalta ja kamppaili viimeiseen asti voitosta. Ruuna jätti aikaisemmissa starteissa hieman varastoon, mutta viimeksi esitys oli aikaisempaa positiivisempi. 11 Not A Cluen kiriruuti oli Oulussa kuivinta. Bodenissa ruuna hakeutui johtopaikalle ja antoi etusuoralla paikan pois. Maalisuoraa voitokas kilpuri kiri asiallisesti. Suunta on oikea, kun Not A Clue on saanut pitkän paussinsa jälkeen pari starttia alle. 6 Pasi Von Bentzillä ajetiin paussilta maltillisesti heikolta 11-radalta. Ruunan vauhti ei riittänyt lopussa parhaille, mutta hevonen pinkoi kelpo tyylillä perille ja tuli voimissaan maaliin. Pasi Von Bentz ei ole auton takaa raketti, mutta pääsee kuitenkin asiallisesti matkaan. Kuski saattaa yrittää sillä keulajuoksua, mikäli hevonen tuntuu käteen hyvältä.

Haastajat: 7 Easy Vacation voitti Kuopiossa vaivattomasti keulasta pakkasraveissa neljän hevosen tynkälähdön. Lahden Toto75:ssa ruuna pakitteli heikolta lähtöpaikalta hännille tehden kelpo juoksun. Lähtöpaikka on tällä kertaa haastava. 3 Sannu Mustang on turhan harvoin antanut kaikkeaan starteissa. Viimeksi esitys oli nousujohteinen, kun tamma kiri 6. ulkoa toista rataa pitkin mukavasti toton tuntumaan. Sannu Mustang on edelleen vaikea veikattava. 4 Bluehouse's Power on esittänyt oikein hyvät kirit viimeisissään, vaikka on joutunut aloittamaan kirinsä kaukaa takajoukoista. Vastus kovenee, mutta ruuna ei välttämättä ole täysin ulkona, mikäli se tällä kertaa saa aloittaa kirinsä lähempää kärkeä ja myöhemmässä vaiheessa juoksua. 1 Last Finn ei ole tauon jälkeen ollut parhaimmillaan, mutta pystyy terävämpään esitykseen. Tamma ei tasaisena avaajana ole parhaalla mahdollisella lähtöpaikalla. 9 Blady Bols Blue pääsi viimeksi mielipaikalleen keulaan, mistä hevonen oli pettymys, kun ruuna on aikaisemmin ollut kuskin mukaan hyvä tauolta. Parannettavaa saattoi jäädä liikaa, kun vastus ei ole ainakaan heikompi.

Pelijakauma: Pasi Von Bentz (10%) kiinnostaa eniten.

Juoksunkulku: Sannu Mustang pääsee hyvin matkaan ja saattaa aluksi katsoa keulat. Sille kelpaa hyvätasoisessa lähdössä selkäjuoksu, jolloin Pasi Von Bentz voi päästä keulaan. Myös Pam Hallover heittää lusikkansa kiihdytyssoppaan, mikäli sillä satsataan lähtöön.