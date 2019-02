Ravivihje: Toto4 Mikkeli 17.2.2019

Suosikki: 11 Respect The Image on ollut viime kisoissaan vakuuttava ja jättänyt itsestään sellaisen kuvan, jota on kunnioitettava. Ruuna runttasi Lahdessa niin vahvasti perille 5. ulkoa kierroksen kirillä, että siltä pitää odottaa Mikkelissäkin paljon lähtöradasta huolimatta. Kouvolassa paikka johtavan rinnalla ei hidastanut menoa yhtään.

Haastajat: 6 Easy Ri pääsi toissa kerralla kasiradalta keulaan ensimmäisellä takasuoralla ja hoiti homman varmasti. Viimeksi tamma teki hyvän suorituksen 2. ulkoa eikä voinut mitään keulasta sooloilleelle Melina Morelle. Easy Ri on monipuolinen menijä, joka pystyy paljoon niin selästä kuin johtavan rinnaltakin. Kuskin mielessä siintänee johtopaikka. 4 Casper Frost runttasi Joensuussa kirinsä väkevästi perille eikä hävinnyt kuin hurjan juoksun alkulaukan jälkeen tehneelle vastustajalle. Casper Frost on epävarma menijä, joka jaksaa ravilla runtata vahvasti maaliin saakka.

Yllättäjät: Midnight Hourin veli 3 Ilos Amadeus runttasi joulukuussa mukavasti perille jäätyään etusuoralla 2. ulkoa toisen radan veturiksi. Lähtöpaikka on hyvä, mutta starttiväli on venähtänyt sen verran pitkäksi, että ruunaa ei arvioida kuumimpien pelihevosten joukkoon. 1 Can't Buy Me Love jäi viimeksi keulassa alakynteen viimeisen takasuoran lopussa ja joutui tyytymään viidenteen sijaan. Tammalla on kykyjä parempaan. 2 Freesia Stars pystyy tarkalla juoksulla kärjen tuntumaan. Toissa kerralla tamma seuraili Easy Ri:tä sen minkä pystyi. 5 Rick Rubin tykitti viimeksi hyvin sisäratajuoksulla, muttei ehtinyt 4. sisältä voittaneen 10 Beautiful Figuren ohi. Kaksikon kunto on hyvä, mutta kärkisijan eteen juoksujen pitää onnistua. Voitto on hyvätasoisessa lähdössä tiukassa.

Pelijakauma: Casper Frost (7%) on turhan vähän vedetty.

Juoksunkulku: Radoilta 1,2,5 ja 6 avataan parhaiten. Easy Ri päässee keulaan, mutta avaus voi maksaa.