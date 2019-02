Ravivihje: Toto75 Axevalla 16.2.2019

Suosikit: Pari keulavoittoa syksyllä ottanut 1 I Adore You ei ole tänä vuonna vielä onnistunut, mutta epäonneakin on ollut matkassa. Toissa kerralla tuli laukka avauskurviin, viimeksi 2. ulkona matkannut tamma jäi loppukaarteessa hakaukseen ja menetti vauhtiaan. Ykköset ajanut Carl Johan Jepson palaa rattaille ja sisäradalta juoksusta tullee suotuisa keulassa tai sen lähellä. Matsiin. 6 Syria A.T. on juossut Ruotsissa pelkästään autolähtöjä, joten voltin juoksurata on arvoitus. 5-vuotias on tehnyt vapaalta radalta hyvät suoritukset tänä vuonna, mutta selkäjuoksu voi sopia pontevasti askeltavalle tammalle vielä paremmin. 9 Jejje Palema teki Åbyssä 4. sisältä open stretchiä pitkin asiallisen lopetuksen, mutta selvä suosikkiasema tuntuu kuitenkin tähän liioitellulta. Pär Hedbergin suojatti pääsee kyllä voltista hyvin liikkeelle ja voi saada sopivatkin asemat. Hyvän kirin omaava 12 Global Rhapsody omaa myös mahdollisuudet korkealle. Viimeksi se kiri 3. sisältä Queen Of Sandin tuntumaan ja kulki taustalla juosten Jägersrossakin, vaikka sijoitus jäi kehnoksi.



Haastajat ja yllättäjät: Tasaisessa kohteessa on monia muitakin mahdollisia. 7 Sara Palema ei ole yltänyt takajoukoista kärkeen kahdessa viime kisassa, mutta pyrkii nyt juoksuradalta heti paremmille paikoille. 8 Darshana hakee yhä avausvoittoaan, viimeksi se oli jo 5. ulkoa varsin lähellä. Suotuisalla reissulla vaarallinen. 10 Whataboutyou Zaz esiintyi viimeksi puhdittomasti parijonosta, mutta starttiväli on nyt lyhyempi ja varustuksessa palataan voittostartin muottiin. Ei unohdeta. 11 Sahara Sun ei ole voittanut aikoihin, mutta esitti viime kerralla 3. ulkoa kelpo 13-vauhtisen kirin. 15 Ambhibian Madness hallitsi viimeksi keulasta. Paljon ratkeaa heti alussa, miten startti juoksuradalta onnistuu. Kun paalulla on kaksi volttia, saavat takamatkan sisempääkin lähtevät pidemmän kiihdytyksen, joka hankaloittaa juoksuradan hevosten aloitusta. Melko paljon pelattuna Tommy Karlstedin ajokki ei mahdu mukaan.



Juoksunkulku: I Adore You ja Sara Palema ovat ennakkoon tiukimmat keulapaikan tavoittelijat. Syria A.T. voi myös avata terävästi, jos volttaaminen ei muuten tuota ongelmia.



Pelijakauma: Jejje Palema (32%) on saanut selvästi liikaa kannatusta. I Adore You (10%) ja Sara Palema (3%) ovat muista edullisimpia.



Ranking: A) 1, 6, 9, 12 B) 7, 8, 10, 11, 15, 2, 3, 13 C) 4, 5, 14 D) -