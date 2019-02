Ravivihje: Toto75 Superlauantai 16.2.2019 – 500000 euroa ekstraa potissa

Suosikki: 2 Roberto Diver venytti voittoputkensa mitan seitsemään toissa lauantaina Jokimaalla ja oli vailla vastusta keulasta nousijadivisioonan finaalissa. 11-vauhtinen avaus ei tuntunut missään. Nyt kysymys kuuluu, vieläkö ruuna jatkaa juhliaan, kun se hyppää tuplasti enemmän tienanneiden ja paljon rutinoituneempien vastustajien mitattavaksi 40000 euron sarjassa? IS Ravit uskoo, että huippuhevonen riittää edelleen mainiosti, varsinkin kun arpatuuri oli otollinen ja keulajuoksu näyttää taas todennäköiseltä. Siitä voi olla kahta mieltä, onko alustava yli 70 prosentin kannatus raameissa, mutta jackpot-kierroksella ja vain päävoittoluokkaa kohti pelatessa illan todenäköisin voittaja otetaan varmaksi peliprosenteista välittämättä.

Haastajat ja yllättäjät: 1 Look Complete on huippupaikalta lähellä mitalisijaa, jos vire on kohdillaan suoraan parin kuukauden paussilta. Viimeksi Turussa Look Complete pystyi voittamaan T76-lähdön keulasta, vaikka ravi ei ollut priimaa. Tiedä vaikka ruuna olisi nyt vain parempi. Lomareissulle matkustanutta valmentajaa ei tavoitettu tallikommenttia varten. Voimillaan pätevä 11 Intuto on joukon parhaimmistoa ja jyrää voimillaan takarivistäkin korkealle. Viimeksi Vermossa ori oli hyvä kakkonen johtavan rinnalta lähdössä, jonka voitti Her Royal Highness. 5 E.V. Jory voitti Kuopiossa joulukuussa T76-lähdön keulasta. Viimeksi Vermossa ruuna ei ollut yhtä hyvä 4. ulkoa 900 metrin kirillä ja se palaa nyt kehiin 1,5 kuukauden tauolta, minkä jäljiltä kärkisija voi olla tiukassa. Suosikin selkään tähtäävä 3 Moonlight Storm jäi johtaneen 8 Wicasa Sioux'n rinnalta selvästi kakkoseksi Seinäjoella viimeksi, mutta näistä lähtöasemista revanssi on lähellä.

Juoksunkulku: Roberto Diver avaa kovaa ja sen selkä kelpaa kaikille, joten suosikin keulasoolo näyttää todennäköiseltä. Tosin pieni laukkariski ruunalla on.

Alustava pelijakauma: Roberto Diver on yläkanttiin pelattunakin varma-ainesta. Edullisin varmistusmerkki on Look Complete.