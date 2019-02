Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 15.2.2019

Suosikki: 3 Sweet Malkin oli Seinäjoella 2. ulkoa asiallinen kakkonen Roberto Diverin jälkeen. Lahdessa ruuna kävi ylikierroksilla ja laukkasi alussa. Oulussa valmentaja otti alun varman päälle, minkä jälkeen hevonen kiersi 4. ulkoa varmasti ykköseksi. Sweet Malkinin kengitystä on etupäästä kevennetty, ja lämmityksen jälkeen tehdään päätös, pitääkö painoputseja lisätä. Sweet Malkinille haetaan balanssimuutoksen myötä lisävauhtia, mutta se saattaa samalla nostaa epäonnistumisriskiä. Viime aikoina ruuna on toiminut varmasti ja on oletettavaa, että hevonen ravaa koko matkan. Tasaisesti avaava ruuna pystyy menestymään juoksulla kuin juoksulla.

Haastajat: 5 Cutthecrap oli Kaustisella tasainen 3. ulkoa. Oulun Toto75:ssä ruuna oli parempi ja kiri 4. ulkoa kolmatta ilman selkää rehdisti perille. Vire ei ole ainakaan laskemaan päin. 2 Diesel Degato joutui tauolta paluussaan avaamaan liian kovaa, mikä näkyi lopussa. Viimeksi ruuna joutui tekemään kirin kaukaa takapareista, mistä hevonen ei ole ollut parhaimmillaan. Tällä kertaa kuusivuotias avaa loistoasemista ja pääsee joko keulaan tai johtavan taakse. Molemmilta paikoilta nousukuntoinen menijä pystyy paljoon. Nähtäväksi jää, onko ruuna vielä voittoiskussa vai vasta tulevissa kisoissa. Keulapsyykeissä on huomioitava myös 4 Titan As, jolla ajettiin tauolta kiltisti 6. sisältä. Viimeksi ruuna kiri 5. ulkoa rehdisti ja nousi kuudenneksi. Titan As pääsee hyvin liikkeelle ja osallistuu kiihdytykseen.

Yllättäjät: 6 Case Closed teki Kaustisella loistojuoksun toiselta ilman vetoapua. Seinäjoen tasokkaassa kisassa ruuna oli tasainen 3. ulkoa. Case Closed ei ole aikoihin voittanut, mutta kyseessä on kelpo menijä, joka kilpailee hyvällä voittoprosentilla. Ykkönen on tällä kertaa kovassa lähdössä todennäköisesti liikaa vaadittu. Uran avausvoittoa hakeva 8 Oh Conny Lie Star kokee mielenkiintoisen kuskinvahvistuksen. Lähtöpaikka on kuitenkin niin hankala, että kärkisija vaatii tuuriakin. 7 Indyana Poliss voi nopeana avaajana lyödä lusikan soppaan kiihdytyksessä. Mailin matkalla ruuna voisi olla mahdollinen yllättäjä, mutta tuskin täydellä matkalla, kun paras vire on haussa.

Pelijakauma: Sweet Malkin (62%) on kerännyt liian suuren kakun peliosuudesta ja varmistetaan suuremmassa systeemissä.

Juoksunkulku: Diesel Degato avaa sisäradalle eikä luovuta keulapaikkaa kuin ehkä Titan Asille. Case Closed ja Indyana Poliss voivat lätkäistä panoksillaan avaukselle korkean hintalapun.