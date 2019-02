Ravivihje: Toto4 Jokimaa 14.2.2019

Suosikki: Mahtavan viime kauden tehnyt 13 Ranch Kelly päättää Jokimaalla talvitaukonsa ja on luonnollisesti yksi koko raviviikon seuratuimmista hevosista. Valmentaja Anne Luttinen varoittaa, että hevonen juoksee taukostarttinsa raskaassa treenibalanssissa, eikä taktiikka tule oletetusti olemaan yltiöaggressiivinen. Siltikin tuntuu hullulta, että viime kaudella maan ykkösravuriksi noussut tamma on alustavasti vasta pelijakauman kakkosena "tavallisessa iltaravilähdössä". Mikään megasuosikki tähden ei tietysti kuulu olla näistä lähtökohdista, mutta suosikki nyt kuitenkin. Viime vuonna supertähti oli mainio suoraan tauolta ja Kultadivisioonan kakkonen Kuopiossa.

Haastajat: 11 Ebu B. Boko kiri viimeksi Hopeafinaalissa tuulispäänä kakkoseksi (11,2/400 metriä) 6. ulkoa ja on nyt kahdesti peräkkäin joutunut tunnustamaan vain Shadow of Brisbanen paremmakseen. Monipuolinen ruuna ansaitsisi kyllä jo pitkästä aikaa voitonkin.

2 Arnold Halm päätti viime kauden keulavoittoon ja uusi kausi alkoi positiivisella kirillä uusista käsistä, kun hevonen oli ensin menettänyt matkalla aika karvaasti asemiaan väsyvän takana.

Yllättäjät: 14 Strickerillä on rutiinia kovista lähdöistä ja kirikykyä. Vermossa ravi mureni viimeisessä kaarteessa kolmannella ja kaarteissa ulos joutuminen on ennenkin ollut hevosen sudenkuoppa. 12 Make It Quickin ja 9 Elbert Schermerin edellisistä menestysstarteista on aikaa ja molemmilta odotetaan näyttöjä ennen pelikiinnostusta. Kummankin arjessa on tosin tapahtunut viime aikoina muutoksia, jotka voisivat piristää. 6 Victory Zet oli Lappeessa pirteämpi kuin aikoihin, mutta vastus on tässä kärjen osalta aika tasokasta.

Pelijakauma: Ranch Kellyn (27 %) kuuluu olla suosikki valmentajan matalasta profiilista huolimatta. Arnold Halm (17 %) on juoksunkulkupsyykillä mielenkiintoinen haastaja. Ebu B. Boko (37 %) on hirmukunnostaan huolimatta näistä asemista hieman liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Arnold Halm on selvästi todennäköisin keula. Takamatkan kovilla isketään todennäköisesti vasta päätöskierroksella ja keulahevonen voi olla oletetun rauhallisen matkavauhdin jälkeen vaikea tavoitettava.