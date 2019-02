Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 13.2.2019

Pitkävedossa pääsee vain yksi kohde pelikuitille. Koska Veikkauksen tarjoamat kertoimet olivat pettymys, pääpelimuotona kannattaa keskiviikkona pitää ehdottomasti Toto64:ää.Suomenhevosten tammasarjan kolmossuosikinkertoimessa on ilmaa. Veikkauksen tarjous vahvalle menijälle on 11,0. IS Ravien mielestä tamman tarkka kerroin kuuluisi olla 9,1.Kuudennessa lähdössä muun muassa kakkossuosikkimme Dark Defenderin voiton sisältävän muu voittaja -kategorian alkuperäinen kerroin 3,35 olisi ollut vielä suht’ selvä pelivalinta. Koska se ehti kuitenkin pudota 3,05:een, niukka ylikerroin ei mahdu pelisuositukseemme. Vaihtoehdon rajakerroin on 2,95.Päätöskohteessa muu voittaja on hiukan suurempi ylikerroin, muttei niin iso, että vihjaisimme Toto64-varmaamme Ian Bokoa vastaan.Naputus 11,0*Veikkaus sulkee Vermon ravien pitkävetokohteet keskiviikkona klo 18.00. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.