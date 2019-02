Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 13.2.2019

Suosikit: 10 Grainfield Aiden ratkaisi viikko sitten 3. ulkoa 13,4-vauhtisella 700 metrin kirillä hallitusti. Vastus on varsin sopivaa luokkaa tälläkin kertaa ja juoksusta voi tulla samankaltainen. Kuskikin on lähdön parhaita, joten voitto on jälleen mahdollinen. 2 Cash T.J. on osoittanut alkuvuonna hyvää virettä. Ida Riesterer on tarjoillut ruunalle hyviä selkäjuoksuja, joista 5-vuotias on kiittänyt hyvillä lopetuksilla. Se pääsee varsin hyvin liikkeelle, joten reissusta voi tulla jälleen suotuisa. Tuttu ohjastajakin on näissä lähdöissä aina etu.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmän pelatuista isompaan systeemiin poimitaan yksi hevonen. 8 Day Of Loven tämä vuosi on pilaantunut toistaiseksi laukkoihin, mutta ranskalaisruunassa olisi kapasiteettia menestyä sarjoissaan. Päävarustusta muutetaan tähän ja ehkä muiden ulkopuolelta se pääsee nyt rauhassa ravia? 4 Prototype Hanover jäi viimeksi lähtölaukan myötä porukan hännille eikä enää noussut. Pirteästi voitolla 2. sisältä vuotensa avannut 7 Global Tattoo on ollut kahteen viime starttiin vaisumpi. Hyvin 4. ulkoa viimeksi puristanut 9 Star Commander on ollut sittemmin kerran poissa. Vire on siis arvoitus.



Juoksunkulku: Cash T.J., 3 Carmencita Majo, Prototype Hanover pystyvät avaamaan hyvin. Juoksunkulku on kokonaisuudessaan arvoituksellinen.



Pelijakauma: Grainfield Aidenin (31%) kuuluu olla Kavata Källin poisjäännin myötä suosikki. Day Of Love (5%) ansaitsisi lisäpinnoja.



Ranking: A) 10, 2 B) 8, 4, 7, 9 C) 1, 3, 6, 11 D) 12