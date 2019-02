Ravivihje: Toto64 Vermo 13.2.2019

Suosikki: 5 Ian Boko on päätöskohteen suosikki - ja aiheesta. Tyylikäs 4-vuotias on ollut suorastaan valloittava tämän vuoden juoksuissaan, jotka se on voittanut keulasta lähinnä pito päällä ylivoimaisesti. Ruunalle on näyttänyt jäävän roppakaupalla voimia varastoon, ja uskomme sen pesevän keskiviikon sinänsä ihan tasokkaat vastustajat vaikka kuolemanpaikalta. Todennäköisimmin Ian Boko pääsee kuitenkin piikkiin.

Haastajat: Ainoa hevonen, joka voisi myydä nahkansa kalliisti suosikkia vastaan, on sen sisäpuolelta starttaava 4 San Jose Shark. Se on palannut talvella myös vahvassa vedossa pitkältä tauolta. Uusiin käsiin viime vuonna siirtynyt ruuna on voittanut kevyet viime lähtönsä pystyyn kuolemanpaikalta ja keulasta, mutta Ian Bokon tasolle sillä on luultavasti vielä matkaa.

Ranskalaissukuinen 9 Estelle Nordique elää voimillaan. Se painui toissa kerralla puolimatkassa keulaan, mistä piti hallitusti pintansa lopussa. Viimeksi ruuna nousi 3. ulkoa pääjoukon parhaaksi kaukana ylivertaisen Flexible Journeyn takana. Hevosen nopeuden ei pitäisi millään riittää suosikkia vastaan, mutta totosijalle se voisi taas punnertaa vahvuudellaan.

Tauolta palaavista hevosista viime vuonna hyviä aikoja painelleesta 1 Badass Petestä annettiin kohtuullisen positiivinen tallikommentti, mutta 6 Vigilant Striden mahdollisuudet valmentaja tyrmäsi täysin.

12 An-Andree on napannut tänä vuonna Vermossa kolmossijat hyvillä juoksuilla. Se kiri ensin pirteästi 5. ulkoa ja sinnitteli viimeksi keulasta hallinneen Flexible Journeyn kupeelta, jonne kiersi etusuoralla. Jos matkalla pidettäisiin oikein riuskaa tempoa, se voisi nousta hätyyttelemään kärkipään sijoja ikävistä asemistakin.

3 Tintin Journey on tehnyt ravitermejä käyttäen pikkunättejä juoksuja, mutta sen kovuus on nyt totisesti koetuksella. Ruuna oli viimeksi keulasta asiallinen kakkonen paljon tätä kevyemmässä porukassa.

8 Explosive Elvis on kulkenut todella varmasti kärjen takana, mutta voittoon asti se ei taida vieläkään riittää kovien suosikkien puristuksessa heikolta lähtöpaikaltaan.

Pelijakauma: Ian Bokon pitäisi olla vielä selvempi suosikki San Jose Sharkiin nähden. Badass Peteä ja Vigilant Strideä on pelattu liikaa.

Juoksunkulku: San Jose Shark hakee kiihdytyksessä keulat Tintin Journeylta, mutta päästää todennäköisesti tämän jälkeen Ian Bokon johtamaan joukkoa. Estelle Nordique kiertää matkalla toisen radan vetojuhdaksi, jos vauhti on maltillista.