Ravivihje: Toto5 Teivo 12.2.2019

Suosikki: 8 Callela Einstein hakee jo kolmatta peräkkäistä ykkössijaa. Turussa keulasta sooloillut ruuna oli viimeksi ykkönen 4. ulkoa. Kasiradalta tasainen avaaja tulee jäämään taustalle, mistä voittaminen ei ole läpihuutojuttu. Vaikka kunto on mainio, varmistamme ruunan näistä asemista.

Haastajat: 12 Ready Credit lopetti toissa kerralla erittäin terävästi tilaa saatuaan ja viimeksi tamma tuplasi uran voittosaldon johtopaikalta. Tehtävä on suosikin tavoin vaikea, mutta nykykunnossa Ready Credit kuuluu jokaiselle kuitille. 3 Taigo Blessed pääsee pelihevosista parhaimpiin asemiin, sillä kyseessä on hyvä avaaja. Ruunan starttiväli on kuitenkin pitkähkö, mikä tasoittaa puntteja. Turussa ruuna ei ollut johtopaikalta parhaimmillaan, mutta lopetti hyvin sekä Jyväskylässä että Teivossa. Eturivissä ei ole näköpiirissä sopivaa selkää eli Taigo Blessed juoksee suurella todennäköisyydellä piikissä.

Yllättäjät: 6 Corinne Corinnella on paussia alla, mutta tamma palaa varsin positiivisin ennakko-odotuksin viivalle. Corinne Corinne on pystynyt hyviin suorituksiin johtavan rinnaltakin, mutta tauolta sillä haluttaneen ajaa muualta. 9 Hila's Manolito pääsee viime startteja paremmalta lähtöpaikalta matkaan. Viimeksi ruuna yritti kiriä takapareista, muttei yltänyt kärkeen. Tätä ennen Hila's Manolito lopetti positiivisesti 6. sisältä. Tarkalla juoksulla ruunalla on yllätyssauma. 2 Helga Hufflepuff yrittää jälleen kuparisen rikkomista. Tamma on välillä väläytellyt osaamistaan eikä hyvää sijoitusta voi loistoasemista pitää mahdottomana. Viimeksi Helga Hufflepuff lopetti sisäratajuoksun jälkeen pirteästi, kun löysi vapaata. 5 Joe Le Taxi suoritti viime vuonna tasaisesti. Ruuna pystyy nähtyä parempaan ja kuuluu tauolta revityksiin. 1 Quell avaa hyvin ja saattaa päästä johtavan kantaan. Sieltä ruuna laukkasi hyvän sijoituksen Seinäjoella. Toissa kerralla ruuna oli sisäratajuoksulla asiallinen viides ja viimeksi Quell lopetti pussista irti päästyään tasaisesti. 7 Expanse's Princessillä on alla pari asiallista lopetusta hankalista asemista. Juoksusta ei tälläkään kertaa tule helppo.

Pelijakauma: Suosikkikaksikkoa on pelattu yli 80 prosenttia, mikä on liikaa. Suuremmassa systeemissä otetaan mukaan muutama varmistusmerkki, joilla on mahdollisuus hyvään pottiin.

Juoksunkulku: Taigo Blessed hakeutuu johtopaikalle ja kaksikko Quell - Valletta majoittuu tämän taakse. Joe Le Taxi tai Corinne Corinne jää toisen radan veturiksi.