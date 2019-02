Ravivihje: Toto65 Magic Monday 11.2.2019

Suosikki: Toto65-pelin päätöskohde ei herätä urheilullista kiimaa, mutta mukana on sentään pari Toto75-tason menijää. 6 Don Corleone Trotilta lähti Jyväskylässä kenkä, mutta sen molemmin puolin ruuna suoritti tutun jykevästi. Viimeksi Vermossa 6-vuotias runttasi johtavan rinnalta äärimmäisen vahvasti Toto64-voittoon ja on tässä seurassa selkeä suosikki miltä juoksupaikalta tahansa.

Haastaja: Viime kaudella kuusi kertaa voittanut ja Kasvattajakruunussa viidenneksi venynyt 8 The Dude olisi luokaltaan ainoa realistinen uhka suosikille, mutta ruuna palaa tauolta ja Ville Tonttila kaavailee kurjalta lähtöpaikalta passiivista taktiikkaa.

Yllättäjät: 2 Finest Chocolate on pääsemässä rytmiin pitkän poissaolon jälkeen. Viimeksi ruuna ei riittänyt laisinkaan Toto75-tasolla, mutta Kouvolan kiri oli positiivinen. Joskaan siinä ei ollut vastassa Don Corleone Trotin tai The Duden tasoisia vastustajia. Pia Huusarin kaksikko 9 To Be Or Not To Be ja 3 Whitney Love pystyy tauluaan parempaan, mutta kummankin voitto olisi edelleen yllätys. 4 Dennis Boko kiri Kouvolassa ihan näppärästi Finest Chocolaten tuntumaan, mutta ei tyytyi viimeksi Pronssidivisioonassa seurailemaan.

Pelijakauma: The Dude (25 %) ei ole hevosena näin paljon Don Corleone Trotia (53 %) perässä, mutta näistä lähtöasemista ja -kohdista kyllä. Finest Chocolate (14 %) on yliarvostettu.

Juoksunkulku: Ensimmäinen keulakamppailu on aika tasainen ratojen 1-3 välillä. Don Corleone Trotilla on kuitenkin hyvä mahdollisuus edetä avauskierroksen aikana keulaan, kun The Dudella ei tauolta mielellään satsattaisi kiihdytykseen.