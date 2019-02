Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 10.2.2019

Suosikki: 6 Easy Ri on voittanut kolme kertaa peräkkäin, joten on luonnollista, että pelikansa tukeutuu siihen ensimmäisenä Killerin Toto4-pelin avauskohteessa. Ruuna on osoittanut osaavansa voittaa monenlaisilla juoksunkuluilla, mutta huomionarvoista on, että nyt edessä on ehkäpä uran kovin tehtävä, eikä tamma nyt mitenkään äärimmäisen vakuuttavasti ole ykkösiään ottanut. Viimeksi se eteni 1. takasuoralla keulaan ja piti selässään matkanneen 3 Freesia Starsin vain niukasti takanaan.

Haastajat: 4 Miss Universe on IS Ravien papereissa lähdön kovakuntoisin, mutta kyydissä on ensimmäistä kilpailuaan ohjastava kuski ja siitä on pakko rokottaa hieman. Lahden voitto tuli tyylikkäästi keulapaikalta ja viimeksi tamma oli Vermossa kelpo kakkonen johtavan takaa. Hevonen tekisi kyllä mieli nostaa kokemattomalla kuskillakin rankingin kärkeen ohi Easy Ri:n.

2 Melina More on selvässä nousussa. Tamma kamppaili viimeksi johtopaikalta kolmanneksi, vaikka lähdössä oli aika lailla tempoa. Nopea tamma on nytkin avainasemassa juoksunkulun suhteen ja kovin pieleen se ei sen osalta mene päätti kuski sitten ajaa keulasta tai johtavan takaa.

1 Arya kiri Killerillä 3. ulkoa varmaan voittoon. Joensuussa tamma oli levottomassa juoksussa yksi keulahevosista matkalla ja kiri lopulta 2. sisältä voittokamppailuun. 6-vuotias avaa hyvin, saa juoksun ja kuuluu taas avainhevosiin.

5 Hellsbells on vielä vähän toisaikainen menijä ja Joensussakin se suoritti viimeisellä takasuoralla välipysähdyksen tultuaan sitten kuitenkin kärkiparin takana hieman kiinni maaliin. Tuo oli taukostartti ja otteiden luulisi terävöityvän tähän. Valmentaja kertoo myös terävöittävistä varustemuutoksista ja tamma nousee hakuna suosituksiin, vaikkei ole ollut hanakka voittamaan.

Pelijakauma: Easy Ri (34 %) oli liian suuri suosikki. Miss Universe (16 %) kiehtoo kokemattomalla kuskillakin tasaveroiseksi suosikin kanssa. Hellsbells (6 %) voisi myös olla piristävillä varustemuutoksilla luotetumpi.

Juoksunkulku: Miss Universe haastaa Melina Morea kiihdytyksessä, mutta jälkimmäinen on keulasuosikki. Arya ja Freesia Stars pääsevät myös hyvin liikenteeseen ja avaus saattaa olla reipaskin. Easy Ri ei puolestaan ole sähäkimpiä, mutta tuskin jää pienessä lähdössä kovin kauas.