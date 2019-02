Ravivihjeet

Ravivihje: Prix de France 10.2.2019

350000 euron palkintopotin Prix de France on Pariisin Vincennesin Talvimeetingin tähtien seuraava haaste. Prix d'Ameriquesta on kulunut kaksi viikkoa ja sen seitsemästä parhaasta peräti kuusi ilmestyy jälleen viivalle. Nyt startataan auton takaa ja juostaan ranskalaista sprinttimatkaa 2100 metriä.suoritti Ameriquessa hyvinkin kunnioitettavasti, vaikka viime vuoden triumfi muuttui kolmanteen sijaan. Ori teki ehkäpä lähdön parhaan juoksun, kun se punnersi vahvasti johtavan rinnalta ja hävisi voitonkin vain pään mitalla. Prix de Francessa lähtöpaikka on mainio keskellä rataa ja juostava 2100 metrin matka saattaisi olla suhteessa moneen muuhun kovaan jopa pieni etu. Talvella vähän kilpaillut hevonen saattaa myös olla vielä jopa nousukunnossa Ameriquen jälkimainingeissa suhteessa moneen muuhun.ansaitsee arvostuksensa Amerique-voittajana. Tamma kiri 3. ulkoa äärimmäisen vahvasti ja ehti niukkaan klassikkovoittoon. Tämän kisan kohdalla ahdistaa kuitenkin lähtöpaikka. Ykkönen on tasaisesti auton takaa kiihdyttävälle hevoselle iso miinus, jonka myötä se putoaa rankingissa ainakin Readly Expressin taakse ja ehkä voisi olla perusteltua pudottaa hevosta jopa alemmaksi. Kunto tietysti piisaa, mutta Jean-Michel Bazirenkin ykköstähtäimenä saattaa olla paremmin sopiva isojen lähtöjen kavalkadin päättävä Prix de Paris 4150 metrin matkalla parin viikon päästä.Ameriquesta tuli kahden voiton ja yhden kakkosen perään tänä vuonna mahalasku, vaikkakaan normaalihevoselle kuudes sija ei ole häpeä. Pientä synninpäästöä ori saa siitä, että epäonnistuneen startin jälkeen tehtävä oli lähes mahdoton. Toisaalta kiri ei siltikään irronnut mitenkään sykähdyttävästi. Nyt mainehevonen pääsee alussa lähemmäksi kärkeä ja on tietysti edelleen vaarallinen.viiletti Ameriquessa kovassa vauhdissa keulassa ja oli rehdin esityksen päätteeksi neljäs. Tuon perusteella hevosessa voisi olla kehittyessään ainesta olla joskus jopa klassikon ykkönen, sillä se on vielä varsin vihreä tälle tasolle. Ranskan 6-vuotisikäluokan ykkösnimellä kävi tähän kisaan tuskainen arpaonni, kun se joutui eturivin uloimmaksi ja se laskee luonnollisesti mahdollisuuksia.Ameriquessa jättiyllätykseen ja kakkoseksi venynytjoutui takariviin jo voittosummansa takia. Ameriquessa juoksu meni nappiin, mutta ei senttien päähän voitosta riittänyttä suoritusta pidä silti mennä aliarvioimaan yhtään. Toki voitto tulisi edelleen yllätyksenä.ei ole suuremmin juhlinut Talvimeetingin pidemmillä matkoilla, mutta venyi edellisessä 2100 metrin kisassa Bourgognessa kolmanneksi ja tuli vieläpä Readly Expressin puserossa maaliin. Hyvä sijoitus ei saa yllättää, kun nyt juostaan taas 2100 metriä ja lähtöpaikka on starttiraketille mitä mainioin.Uza Josselyn nappaa ensimmäisen keulan, mutta tähtää ehdottomasti selkäjuoksuun. Myös Readly Expressillä ja Bold Eaglellä satsataan. Readly Expressin voisi uskoa saavan pidettyä Bold Eaglen alussa ulkopuolellaan, jos Goop niin haluaa. Eiköhän lähdössä painella reipasta koko matka.