Ravivihje: Pitkäveto Oulu 9.2.2019

9.2. 11:55

pitkäveto Hevospitkävedossa erottuu yksi roima ylikerroin.

Veikkaus on aliarvioinut ensimmäisen kohteen kolmossuosikin Ditchback Duken saumat. Hevosta pääsee pelaamaan kertoimella 8,2. Oikea lukema kuuluisi olla IS Ravien mielestä 6,25. Ditchback Duke voitti viimeksi johtavan takaa 500 metrin kirillä, mutta pystyy myös töihin matkalla.



Huippukuntonsa löytänyt Regent Zet on hyvin liki voittoa päätöskohteessa, mutta sen kerroin on painettu Veikkauksessa liian alas. Jos empii supersuosikin voittoa, muu voittaja -kategoria on kohteen paras pelivalinta kertoimella 6,2. Siihen sisältyy muun muassa keskiviikon välistartissaan loistavasti esiintyneen Maffioso Facen voitto. Rajakerroin on 5,56.



Ylikerroin löytyy vielä kahdeksannesta kohteesta. Arvioimme siinä suosikki Hard to Trickin mahdollisuudet lievästi paremmiksi kuin pelijärjestäjä, joka tarjoaa kerrointa 2,4. Tamma voittaa mielestämme 44 prosentin todennäköisyydellä, joka vastaa tarkalleen kerrointa 2,27.



Veikkaus sulkee ravien pitkävetokohteet lauantaina klo 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.