Ravivihje: Toto75 Solvalla 9.2.2019

Suosikit: 3 Manofthematch palasi Bollnäsin 75-lähtöön lähes vuoden tauolta, mutta otti siitä huolimatta 3. ulkoa varman voiton alle 14-lopetuksella. Vire lienee startti alla entistä parempi ja hyvistä asemista 5-vuotias on ykkösmerkki, vaikka takaa tuleekin kovia. 5 Je t'Aime Explosiv hienoon sarjaan tuli särö vain pari kuukautta sitten, kun ruunalle tarjoiltiin passiivinen reissu. Sen jälkeisen 75-finaalin se voitti helposti 4. ulkoa ja ratkaisi viimeksi puolimatkan jälkeen johtavan rinnalle kierrettyään lopussa. Juoksupaikka voi löytyä läheltäkin kärkeä ja voitto on taas mahdollinen. 8 Vincent As laukkasi viimeksi avauskurviin ja sitä ennen loppukaarteessa kun oli jo ratkaissut pelin. Ravilla pysyessään huoltotauolta tuleva ruuna ottelee tiukasti voitosta, sillä pitkästä matkasta on sille vain etua.



Haastajat ja yllättäjät: 11 Global Unlimited kiri Bergsåkerissa 4. ulkoa ylivoimavoittoon 13,1-vauhtisella päätöslenkillä. Viimeksi sen ravi ei käynyt ja tässä välissä ruunaa onkin hoidettu kuntoon. Jos vire on entisellään, on Erik Adielssonin ajokilla sopivalla selkäjuoksulla saumat pärjätä. 1 Kiss Me Tooma pakitteli 4. sisältä viimeksi takasuoralla ulos ja tuli lopun riuskasti 11,5-vauhtia. Manofthematchin peesistä tamma voisi pystyä pitkällä matkallakin kärkipäähän. 7 Counterfeightr on ottanut molemmat viime voittonsa nappireissulla johtavan takaa. Ruunan kunto on hyvä, joten juoksun juontuessa se ei ole tässäkään pihalla. 12 Niky Flax ei jaksanut johtavan rinnalta viimeksi, mutta kiri terävästi parijonosta tammikuun alussa. 4 Cyrius d'Ariane on osoittanut vahvoja otteita ja pitkästä matkasta on hyötyä. Suursuosikkina viimeksi ponnettomasti esiintynyt 14 Einstein Sisu on nyt jo suuryllättäjän roolissa. Syytä viime kerran vaisuuteen ei löytynyt.



Juoksunkulku: Kiss Me Tooma ja 2 Colonello ratkaisevat alussa, kumpi saa Manofthematchin selän. Takamatkalta 10 Alexander U.R. voi olla nopein ensi metreillä.



Pelijakauma: Oikeat suosikit. Kiss Me Tooma (3%) ansaitsisi muutaman lisäpinnan.



Ranking: A) 3, 5, 8 B) 11, 1, 7, 12, 4, 14 C) 6, 2, 10, 9, 13 D) 15