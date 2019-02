Ravivihje: Toto75 Oulu 9.2.2019

Suosikki: 4 Hard to Trick on papereissamme kisan ehdotonta eliittiä niin kunnon kuin luokan puolesta ja nousee rankingin kärkeen. Voitto ei yllättäisi millään juoksunkululla ja keulapaikallekin on saumat.

Hard to Trick esitteli viime vuonna tammojen ikäluokkalähdöissä luokkahevosen otteita ja selvisi muun muassa Villinmiehen tammakilvan finaaliin. Hevonen oli hyvä myös viimeksi tauolta ja voitti helposti keulasta. Startti alla se kestää tarvittaessa kovaakin matkavauhtia.

Haastajat: 6 Filius Felix oli joulukuussa hyvä, mutta ei mitenkään loistelias ja nyt alla on reilu starttiväli. Kun kysymysmerkkejä riittää, Mauri Jaaran suojatti jää rankingin kakkoseksi. Se voi jäädä taas johtavan rinnalle, vaikka olisi parempi selkäjuoksulla. 3 King Casper on se hevonen, joka voi tehdä suosikin juoksusta vaikean. Se avaa myös reippaasti ja on joskus jäänyt painamaan ohjille keulassa. Viimeksi Ylivieskassa ruuna ehti 4. ulkoa kakkoseksi Snowline Cherryn voittamassa kilvassa.

Yllättäjät: 5 Cutthecrap ei aivan piisannut maanantain välistartissa totosijoille 3. ulkoa, mutta voi olla startti alla terävämpi. 10 Mountain Hooligan on hyvä hevonen sarjoihinsa ja huomioidaan tauoltakin. 9 Man of Mill on pärjännyt viime aikona selvästi tätä helpommissa lähdöissä. Nyt ylisarjassa totosijaputki on koetuksella.

Pelijakauma: Hard to Trick (33%) on alipelattuna suosikkina varma-ainesta.

Juoksunkulku: King Casper ja Hard to Trick ottavat yhteen alussa. Toivottavasti jälkimmäisen selkä kelpaa King Casperille.