Ravivihje: Toto4 Forssa 8.2.2019

Suosikki: 3 Matter of Course on voittanut kuusi yhdeksästä ja jäänyt yleensäkin toton ulkopuolelle vasta kerran. Turussa tamma oli jälleen kerran mainio, vaikka palasi tauolta. Voitto irtosi 3. ulkoa helppoon tyyliin, kun hevonen kiri 12,5/600 metriä. Pieniä kysymysmerkkejä on nyt ilmassa, sillä hevonen on sairastanut tuon kisan jälkeen, mutta silti se on helppo nimetä aika sopivan tehtävän ykköshevoseksi.

Haastajat: 4 Cape's Caviar kiehtoo kuitenkin kaveriksi lapulle. Ruuna on antanut parhaimmillaan näyttöjä, joilla ei kalpene suosikille ja sillä on nyt startti kropassaan tauolta. Siinä 5-vuotias oli tekemässä vahvaa punnerrusta ulkoradoilla vaikeista asemista, mutta kompuroi loppusuoralla kärkisijansa laukkaan. Tässä haastaja täräyttää johtoon.

11 No Pity nousi Vermossa otsikoihin, tai oikeammin sen ohjastaja Jarmo Saarela, kun mies yritti rohkeasti ajaa suursuosikki Flexible Journeyta vastaan. Siitä suorituksesta on yleisesti oltu vain yhtä mieltä, mutta hevonen sinnitteli positiivisesti ja nyt vastassa on kauttaaltaan ainakin sitä heikompia vastustajia. Takarivistä on kuitenkin vaikea ehtiä ykköseksi saakka.

Yllättäjät: 10 Speed Summerilla on alla varsin positiiviset 14-vauhtiset kirit ja se vaikuttaa hieman aliarvostetulta, vaikkei omaa pohjimmiltaan ihan samoja näyttöjä kuin suosikkikaksikko. 1 Cold Hard Silver on napsinut kärkisijoja nousujohteisella kaavalla ja saa kelpo avaajana ykköseltä hyvän juoksun. 6 Hippo Hope suoritti viime kauden lopulla asiallisesti, mutta palaa nyt pieneltä sairastauolta arvoituksena.

Pelijakauma: Matter of Course (58 %) on alustavassa jakaumassa liian suuri suosikki ja ainakin Cape's Caviar (22 %) kiinnostaa kaveriksi, ehkä jopa vastavarmaksi, ainakin jos jakauma säilyy tämän suuntaisena. Speed Summerin (3 %) on liian vähän, muttei se aivan mahdu suoriin suosituksiin saakka.

Juoksunkulku: Cape's Caviar painuu johtoon ja saa Cold Hard Silverin taakseen. Suosikki asettuu parijonoon ja iskee viimeisellä takasuoralla.