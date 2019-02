Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 7.2.2019

Suosikki: Toto4-pelin päätöskohde on kinkkinen ratkottava, kun nimekkäimmät hevoset eivät ole olleet hetkeen parhaimmillaan, ovat joko huonoilla paikoilla paikoilla, tai peräti molempia. 2 Wicasa Sioux ratsastaa maineellaan jatkuvasti paljon pelatuksi, mutta on jo pitkään tyytynyt hieman juoksentelemaan suuremmin taistelematta maaliin. Teivossa ruuna rutisti johtavan rinnalta neljänneksi, eikä ollut periaatteessa mitenkään huono, mutta pystyisi paljon parempaankin.

Haastajat: 12 Moonlight Storm on lähdön hevosista tällä hetkellä tiitterimmässä iskussa, mutta puolestaan kurjimmalla mahdollisella lähtöpaikalla. Teivossa ruuna kiri parijonosta 13,8/700 metriä ja sellaisella leiskautuksella pitäisi tässä ehtiä aika lähelle.

9 Capo The Eemil on selvästi paras ilman kenkiä, joten viime aikojen sijoituskäyrän lasku ei sinänsä ole tullut yllätyksenä. Toki ruuna on juossut myös tätä kovempia lähtöjä.

Yllättäjät: 10 Crystal Bayn taulu on surullista luettavaa, mutta se selittyy ongelmilla ja viime kaudelta löytyy oikein hyviäkin näyttöjä. Tauolta ori voisi saada taas uuden alun, kun asiat ovat kunnossa. Hokit ovat tosin kysymysmerkki valmentajallekin. 11 Titan As palasi viimeksi tauolta aiempaa pirteämpänä ja polki sisärataa pitkin 12,5/700 metriä. Ruuna jaksaa kiertääkin parhaimmillaan. Matti Matinlaurin kaksikko 4 Winehouse ja 5 Sunna Love on vaeltanut pitkään varjojen mailla, mutta mies uskoo, että kummankin osalta on pian luvassa parempaa. Ahkerasti kilpailevan 8 Bewitch Boyn pitäisi päästä kärkiporukkaan alussa menestyäkseen ja 8-radalta se on vaikeaa. Kovaluokkainen 7 Star To Be Loved on ollut oikein vaisu jo hetken, mutta starttaa nyt toisen kerran tauolta ja josko suunta alkaisi taas kääntymään.

Pelijakauma: Wicasa Siouxiin (31 %) on tällä hetkellä hyvin vaikea luottaa, mutta hyväksytään se sentään suosikiksi, kun moni asia muuten puoltaa. Jotenkin yllätysherkässä lähdössä rastataan kuitenkin rankalla kädellä hevosia suosituksiin.

Juoksunkulku: Wicasa Sioux pääsisi keulaan, mutta oletettavasti sillä ei haluta sinne. Nopeimmat ovat sitten Ramona Win, joka tyytynee myös selkäjuoksuun, Lemon Breezer, Star To Be Loved ja Bewitch Boy. Haastava kiihdytys arvioitavaksi, mutta se saattaa venyä, kun selkeää keulaa ei ole.