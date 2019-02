Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 6.2.2019 – jättipottikierros

Suosikki: 9 Thriller N.P. on tehnyt Ruotsin starteissa pelkästään hyviä suorituksia. Ruuna on tehnyt välispurttejakin matkalla, mutta jaksanut silti puurtaa perille asti. Åbyn voitot ovat tulleet johtavan rinnalta ja Jägersrossakin ruuna tuli 2. ulkoa lopun 11-vauhtia. Jos eturivissä tulee kinaa juoksupaikoista, on Magnus Dahlénin valmennettavan kiriin muilla vaikea vastata lopussa. Toisaalta ruuna pystyy tekemään työnsä itsekin, jos tarpeen on. Pelillinen huomio voi kiinnittyä enemmän edeltä starttaavaan, joten kokeillaan Thriller N.P:tä varmana.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Dontbreakthebankås on selvästi kovin vastustaja ja ollut ”tuloillaan” jo pidemmän aikaa. Kalmarin 75-lähdössä ruuna pisteli 6. ulkoa viimeiset 700 metriä 11,0-kyytiä, joten kunto pitää. Adrian Kolgjini tähtää nopealla lähtijällä keulaan ja ilman suurempaa revitystä voitto on tietysti mahdollinen. Sitä voi kuitenkin olla tarjolla, jos 5 Sanda Love onnistuu. Viime starteissa näin ei ole käynyt, mutta ainakin osittain epäonnistumiset menevät uusien kuskien piikkiin. Viime kerralla se joutui spurttaamaan reilusti jo ennen lähtöä. Valmentajan palaaminen rattaille on selvä etu ja ruunan kapasiteetti on riittävä. Ruotsissa debytoiva 4 Virna Jet on esiintynyt varsin epävarmasti, mutta tuli Åbyn koelähdössä 2. sisältä viimeiset 700 metriä alle 12-kyytiä. Vire on siis heti hyvä.



Juoksunkulku: Dontbreakthebankås avaa kakkosradalta keulaan, vaikka myös 6 Aha ja 8 Alicia Bore pystyvät lähtemään rivakasti. Jos Sanda Love lähtee ravilla, on se nopeasti kärkihevosen kimpussa.



Pelijakauma: Thriller N.P:n (36%) kuuluu olla suosikki Dontbreakthebankåsia (35%) vastaan.



Ranking: A) 9 B) 2, 5, 4, 3 C) 6, 1, 8, 7 D) -