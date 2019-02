Ravivihje: Toto64 Vermo 6.2.2019 – 236222 euroa ekstraa potissa

Suosikki: 4 Nenuphar Noir on noussut 6-vuotiaana elämänsä kuntoon Harry Fribergin valmennuksessa. Ruuna oli hyvä jo toissa kerralla 2. ulkoa ja kulki viimeiset 600 metriä 15,5-kyytiä, häviten vain keulassa juosseelle Janis Joplin Bokolle. Toissa keskiviikkona Vermossa Nenuphar Noir oli vielä parempi. Se haki 12,5-avauksessa keulat, sai rauhoittaa vauhtia matkalla ja piti 13-vauhtisessa lopetuksessa kehutun Orlandon helposti takanaan. Tämä tehtävä helpottui Queasy du Pointin jäätyä pois, joten keulavoiton toistamiseen on hyvät saumat. Ihan varauksetta kokemattomaan hevoseen ei kuitenkaan sovi luottaa ja alustava kannatus on liian korkealla.

Haastajat: 11 Bluehill's Fighter on luokaltaan vähintään suosikin veroinen. Paluu loukkaantumisen aiheuttamalta pitkältä tauolta toissa keskiviikkona meni mönkään ensimmäisen kaarteen laukan vuoksi, mutta ruunaa ei kannata silti aliarvioida. Tom Erikssonin hevoset ovat kunnossa ja valmentaja vakuuttaa, että hevosen kyvyt riittävät voittoon saakka. Bluehill's Fighter on kuitenkin vielä kokematon ja altis epäonnistumisille, kun keskittyminen vaihtelee. 1 Piri-Piri on huippupaikalta asiallinen haku. Tamma oli viimeksi epäonninen 4. sisältä ja valui väsyvän vastustajan takana kauas kärjestä. Hannu Torvinen nosti 800 metriä ennen maalia toiselle radalle ja hevonen tuli loppumatkan kiertelemättä 13,7-kyytiä. Voimia näytti olevan tallella maalissakin.

Yllättäjät: 3 Twilight Arrow oli viimeksi tauolta palatessaan kaukana parhaastaan ja väsyi 2. ulkoa kauas kärjestä. Nyt sille tehdään varustemuutoksia, joiden ansiosta henki voi kulkea paremmin. Kykyjen puolesta kyseessä on riittävä hevonen aina voittoon asti, sen verran kevyen näköisesti ori paineli jo viime keväänä täyden matkan 15,5-vauhtia. 9 Cash On Golta on odoteltu hieman nähtyä enemmän. Viimeksi ruuna jäi umpisäkkiin sisäratajuoksun jälkeen ja vaikutti aiempaa terävämmältä, joten se saattaa olla nyt tuloillaan. Toissa kerralla hevonen ei ollut oma itsensä sairastelun vuoksi. 6 Fashion Cloud laukkasi viimeksi hännillä toisessa kaarteessa ja kulki sen jälkeen viimeiset 1200 metriä 16,6-kyytiä, ohittaen pari väsyvää lopussa. Kaarrejuoksun pitää sujua nyt paremmin, jotta sijoituksen kohentamisesta voi haaveilla. 7 Silenos Speyburn voitti toissa kerralla johtavan rinnalta ja oli viimeksi ihan hyvä kakkonen keulavoittaja BWT Dictatorin selästä. Muut jäivät kauas, mutta tämä lähtö on tasokkaampi.

Juoksunkulku: Nenuphar Noir avaa keulaan ja saa Piri-Pirin tai todennäköisemmin Twilight Arrow'n taakseen.

Pelijakauma: Nenuphar Noir (48%) on ainakin alustavasti turhan selvä suosikki. Oikein pystyvä Bluehill's Fighter (22%) on aliarvostettuna haastajana edullinen varmistusmerkki suosikille.