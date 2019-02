Ravivihje: Toto5 Teivo 5.2.2019

Suosikki: Taukohevoset ovat isossa roolissa neljännessäkin Toto5-kohteessa ja lähtö on varsin mielenkiintoinen, kun viivalla on monta menestymään tottunutta ja vielä sarjoissaa nousevaa hevosta. 2 Aatsi on säännöllisessä kilpailurytmissä moneen muuhun kovaan nähden ja siitä pitää laskea selkeää etua. Lahdessa ruuna oli vaisu, mutta on ennenkin alisuorittanut, kun on joutunut yrittämään muiden takaa. Nyt Aatsin pitäisi päästä taas johtoon, josta se oli tammikuun puolivälin Toto75-lähdöissä mainio.

Haastajat: 1 Juliette Laxille on povattu jo aika pitkään nousua aivan tammahuipulle saakka, mutta ongelmat ovat hidastaneet sitä suoritetta. Kyvykäs ja vauhdikas 9-vuotias on ollut ennenkin tauolta hyvä, eikä Aatsi siltä nyt ihan heittämällä keulaa nappaa, mutta se jää silti tässä kohtaa vielä haastajaksi.

6 Sheikki palaa edellisen tapaan sairastauolta. Oriin vahvuudet ovat puolestaan vauhtikestävyydessä. Sekin on pystynyt urallaan useampaankin kertaan voittamaan suoraan tauolta. Aika ruudikkaan tapauksen kohdalla on kuitenkin syytä ottaa tosissaan valmentajan varoittelut kasvavasta laukkariskistä, varsinkin kun se joutuu kiihdyttämään takamatkan sisäradalta muiden seasta.

Yllättäjät: 5 Merran Roihu ja 4 Viriori keräsivät kesällä kärkisijoja Toto76-tasollakin, mutta alla on pitkä huili. Merran Roihun kohdalla hokit ovat lisäksi varsin suuri kysymysmerkki. 13 Hymynkareella on potentiaalia, mutta palaset eivät nyt vain tunnu ongelmien jälkeen loksahtavan paikoilleen. 15 Rapin Aatoksella on porukan kovin rutiini, mutta nykyvireessä aika laillakin toivomisen varaa.

Pelijakauma: Aatsi on säännöllisessä starttirytmissään suosikki, mutta alustavat 42 prosenttia on kyllä jo liikaa. Pelihevosista kiehtovin on Sheikki (12 %).

Juoksunkulku: Kiihdytys on mielenkiintoinen, kun oikeastaan kaikki pienen paalun viisi valjakkoa avaa kovaa. Pidetään nyt kuitenkin todennäköisimpänä, ettei Aatsilla luovuteta ennen kuin keulapaikka irtoaa. Lähtökohtaisesti sen selän luulisi kelpaavankin kaikille muille kuin korkeintaan Juliette Laxille.