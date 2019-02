Ravivihje: Toto65 Magic Monday 4.2.2019 – 22 756 euron jackpot

Suosikki: 2 Drakenin tulosrivistö on lähes täydellinen. Ruuna on nopea ja ravivarma, mikä riittää matalissa sarjoissa pitkälle. Joensuussa vaivattomasti keulasta voittanut ruuna avaa tälläkin kertaa piikkipaikalle, mistä se kamppailee ilman muuta voitosta. Vastassa on hyviä menijöitä eli voittoa ei voi pitää kirkossa kuulutettuna. Todennäköinen ykkössija toki on.

Haastajat/yllättäjät: 11 B. Riitu paikkasi Kouvolassa alkulaukkansa esimerkillisesti nousten kolmanneksi. Ehjällä juoksulla se ohittaa nipun vastustajia ja pystyy nousemaan aina voittokamppailuun asti. 1 Arvon Herra laukkasi viimeksi pahanpäiväisesti lähtöön. Tätä ennen ori jäi keulasta etusuoralla 2. sisälle, mistä kolmossija oli kovia hevosia vastaan kelpo saavutus. 5 Liipan Toivo oli Vermossa tasainen 3. ulkoa. Ruuna avaa hyvin ja taustajoukot toivoivat sille selkäjuoksua. Paikka Drakenin takana olisi ihanteellisin juoksuasetelma. 3 Vispaus laukkasi Lappeessa ensimmäisellä takasuoralla haitariliikkeen seurauksena. Alla oli puolentoista vuoden tauko eli ehjä kahden kilometrin suoritus olisi ollut elintärkeä. On luonnollista, että ruuna vaatii lisää startteja alle ennen kuin siltä voi odottaa voittoa. 6 Nuga Rols palaa tauolta hyvätasoiseen lähtöön. Voitto vaatisi sen, että suosikilla olisi normaalia huonompi ilta. Nuga Rols mahtuu mukaan peleihin yhdessä Vispauksen kanssa, kun rivistä löytyy kaksi hyvää varmaa ja tähän lähtöön on varaa useaan merkkiin suursuosikin suojaksi. 4 Terroristi on tasainen avaaja, jolla on paussia alla. Edellisestä voitosta on aikaa, ja rahasija olisi hyvä saavutus. 10 Willen Wappu on tulosriviään kyvykkäämpi, mutta otteet ailahtelevat.

Pelijakauma: Drakenia (75%) on pelattu hurjasti eikä siinä ole pelillistä mielenkiintoa. B. Riitu (2%) on erittäin maistuva merkki.

Juoksunkulku: Draken katsoo keulat ja Liipan Toivo pyrkii tämän taakse Arvon Herran eteen. Vispaus tai Nuga Rols jää toiselle radalle.