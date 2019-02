Ravivihje: Toto4 Kuopio 3.2.2019

Suosikki: 8 Lucky Cloudilla on alla kaksi vakuuttavaa keulavoittoa. Hevonen pystyy kärkeen myös muualta, esimerkiksi joulukuussa Kuopiossa ruuna oli hyvä kolmas johtavan rinnalta. Paljon riippuu siitä, millaisiin asemiin hieman verkkainen avaaja pääsee takamatkan nelosradalta. Kierrettävänä on pieni paalu.

Haastaja: 4 Carmen Lindy pyrkii paalulta karkuun suosikilta. Viime kilpailussaan ruuna teki mainion 1000 metrin kirin 5. ulkoa ja kulki kirikierroksen 17,0-vauhdilla. Alla on poisjäänti viime viikon pakkasraveista. Hankosidevamman aiheuttamalta tauolta palaileva 5 Up All Night on kilvan maistuva peli-idea. Ruuna oli oikein positiivinen Seinäjoella viime viikolla. Se oli vielä puolimatkassa toivottomissa asemissa 9. ulkona, mutta pujotteli kirikierroksen hienosti 14,9-vauhdilla ja tuli joukon uloimpana lujaa maaliin. Jo samanlainen suoritus voi riittää tässä, ja ehkä hevonen vielä parantaakin saatuaan ehjän startin alle.

Yllättäjät: Muilla on tekemistä kärkikolmikon pieksemisessä. Ensimmäisenä mainitaan 11 Harminimoon Tinker, joka matkasi välistartissa 4. sisällä ja jäi lopussa umpisäkkiin. Tamma vaikutti terävämmältä kuin edelliskilpailuissaan. 1 Jumping Jack Harmilla olisi kapasiteettia kärkeen ja sillä on mm. Lucky Cloudin päänahka kesän voittojuoksustaan, mutta ruuna oli toivottoman epävarma viime kilpailuissaan. Ehkä hevonen on nyt tauolta taas parempi.

Juoksunkulku: Jumping Jack Harmi vie joukkoa, jos pysyy askelillaan. Carmen Lindy pyrkii aktiivisella kuskilla keulaan ja karkuun pelatuimmilta vastustajiltaan.

Pelijakauma: Up All Night (15%) on rutkasti aliarvostettu ja kuuluu kaikille lapuille.

Totopelikohde: Up All Night kiehtoo myös kaksaripelissä. Sen kautta pelataan kovat suosikit sekä yllätyshaut.