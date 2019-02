Ravivihje: Toto75 Åby 2.2.2019

Suosikit: 4 Hawk Cliffin vire tuntuu pitävän, vaikka 75-tasolla jatkuvasti kilpaillut ruuna on saanut usein vaativiakin juoksuja. Solvallassa Timo Nurmoksen valmennettava pisteli 2. ulkoa juosten perille, vain keulan Exclamation Mark jäi edelle. Vaikka kyseessä on finaali, tuntuu siltä, että Hawk Cliff on juossut kovemmissakin lähdöissä, joten onnistuneella juoksulla voittoon on hyvät mahdollisuudet. Toissa kerralla keulasta vaivattoman voiton napannut 3 Wingait C.H. voi päästä mainiolta paikalta tässäkin kärkeen ja olisi siitä mielenkiintoinen. Viime kerralla ruuna lopetteli 4. ulkoa viimeiset 700 metriä 10,4-lukemiin, joten kunto on mainio. 1 It's Showtime Zaz ei onnistunut kirimään vuodenvaihteen 75-starteissa voittoihin asti, vaikka varsinkin Bergsåkerissa se näytti loppukaarteessa jo ”varmalta”. Rommessa Nicklas Westerholm löysi selissä viihtyvälle ruunalle sopivat peesit ja maalisuoralla kovin vastustaja kukistui varmasti. Jos valjakko pääsee open stretch -paikoille, on se vaarallinen lopussa. 9 Juan punnersi viimeksi 4. ulkoa asiallisesti toiseksi, vaikka olosuhteet eivät sille täysin sopineet. Hieman tasaiselle menijälle normaalimatka ei ole suoranaisesti etu, mutta juoksupaikkojen jako ei ole tässä lähdössä eturivin osalta aivan selvää, joka nostaisi Juanin osakkeita.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Dolan Spring kesti Jägersrossa keulasta voittoon, mutta ruunan ravi heikkeni melko lailla maalisuoralla. Huolestuttava asia, kun huoltotaukokin oli juuri takana. Mahdollinen, jos kaikki on kunnossa, mutta paljon pelattuna ei erityisen kiehtova pelillisesti. Vähemmän pelatuista poimitaan isommalle lapulle vielä pari potentiaalista yllättäjää. 11 Pampalo latasi viimeksi alun kovaa ja laukkasi kärjen tuntumasta loppusuoran alussa. Ruunan kunto vaikuttaa hyvältä ja nyt paukut säästyvät loppuun. 12 Volocity de Vielle matka on normaalisti lyhyttä sorttia, mutta tauko on luultavasti tehnyt helposti vaivaantuvalle menijälle vain hyvää, eikä se ole hevosena suosikkeja kehnompi. 5 Digital Performer on tauluaan paremmassa tikissä. Viimeksi kovaa alkuun ladannut 5-vuotias jäi johtavan rinnalle ja taipui ymmärrettävästi lopussa. Ei voitto todennäköinen ole, muttei sopivalla reissulla aivan mahdotonkaan.



Juoksunkulku: Dolan Spring yrittää torjua Wingait C.H:n kiihdytyksessä, muttei välttämättä onnistu. Digital Performer avaa lujaa keskeltä ja hakee paikkaa kärjen imusta.



Pelijakauma: Wingait C.H. (12%) tuntuu pelillisesti parhaalta. Dolan Spring (21%) on liikaa luotettu.



Ranking: A) 4, 3, 1, 9 B) 2, 11, 12, 5 C) 7, 8, 10, 6 D) -