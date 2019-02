Ravivihje: Toto75 Lahti 2.2.2019

Suosikki: Huimaan kuntoon loppuvuonna noussut 11 Beat Of Love on 15 hevosen tammalähdössä varmaehdokas takarivistäkin. Tamma ei ole lainkaan nirppanokka tarkasta juoksusta, vaan on pystynyt suorastaan jyräämään vastustajat alleen pitkällä kirillä, kuten teki viimeksi Teivon kierroksella. Suurin huolenaihe on se, että kolmannen rivin hevoset ehtivät täyttää parijonon tammalta, jolloin se voi joutua tarpomaan ulkoratoja pitkin yliluonnollisen pitkään.

Haastajat: 12 M.T. Kittyllä on vielä pykälää heikompi lähtöpaikka. Vaikka tamman sijoitukset ovat heikentyneet, sen kunto ei ole kadonnut. M.T. Kitty tuli toissa kerralla kilometrin kirinsä 3. ulkoa rehdisti perille kärkihevosten tuntumassa ja jäi viime lauantaina pussiin. Hevosella on todella terävä spurtti, jos se saa säästä sen päätöspuolikkaalle.

Ikäluokkalähdöissäkin aikaisempina kausina välillä kovia otteita väläytellyt, mutta myös harmittavasti laukkaillut 9 May Rose sai maanantaina startin alleen taukonsa jälkeen. Se oli vielä melko tasapaksu, mutta arvolähdössä sillä on varmasti jo eri ääni kellossa. Lähtöpaikka huippuavaajan perässä on fyysisiin suorituksiin pystyvälle tammalle oikein hyvä.

May Rosen edestä starttaava 2 Memphis Minnie taipui Lappeessa piikistä pikkurahoille ja sen on myös aikaisempien juoksujensa perusteella vaikea riittää kärkeen kovassa T75-finaalissa.

5 Overfun Match spurttasi samassa Lappeen lähdössä 3. sisältä pirteästi totoon, kun pääsi vasta päätössatasella tulemaan vapaasti.

Yllättäjät: 3 Die Kaiserin on ollut viime kilpailuissaan kuuma tipsihevonen Lahden startin kovan spurttinsa perusteella, mutta sen juoksut eivät ole onnistuneet. Toissa kerralla hevonen oli pussissa, ja viime lauantaina sen reissu meni liian vaikeaksi takarivistä. Sitä ei kannata vielä kokonaan unohtaa hyvältä lähtöpaikalta.

6 Radiance Broline näytti viikko sitten hyvältä kauden avauskilpailussaan, jossa ei ehtinyt saada kunnon mahdollisuutta pussista. Helppo startti varmasti palveli hevosta tätä lähtöä varten.

14 Blowmywhistle teki uudelta valmentajalta kaksi hyvää juoksua kuolemanpaikalta, mutta laukkasi viimeksi tallikommenttien mukaan kovan radan takia keulavoittajan takaa 800 metriä ennen maalia. Tammalta kysytään kovia ponnisteluita kolmannesta lähtörivistä, mutta täysin ulkona kärkisijoista se ei ole.

4 Le Blixten on ollut elämänsä kunnossa. Se harasi toissa kerralla hyvin M.T. Kittyä vastaan saatuaan nappireissun 2. sisällä ja tuli viimeksi voimia tallella maaliin ilman kunnon kiritilaa.

Uusissa maisemissa kautensa viime lauantaina avannut 10 Susan Journey ei kestänyt pitkää kiriään maaliin asti, mutta jos tamma otti startin oikein, siltä voi odottaa pontevampia otteita.

Pelijakauma: Beat of Love voisi olla suurempikin suosikki. Yllättäjämme ovat aliarvostettuja. M.T. Kittyä on rastittu ronskin puoleisesti.

Juoksunkulku: Radoilta 2-5 avataan hyvin. Memphis Minnie on ainakin alkumatkalla keulahevonen, mutta sille voi tällä kertaa kelvata selkäreissukin jonkun hyvän hevosen takana. Beat Of Love iskee ajoissa eteenpäin.