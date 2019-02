Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 1.2.2019

Suosikki: 11 Feeling Dream palasi upeassa iskussa tauolta ja tykitti 6. ulkoa päätöslenkin peräti 14,2-kyydillä. Voitokas menijä on startti alla rivin todennäköisimpiä voittajia 11-radaltakin, kun haastajista kovimman luokan omaavat 1 Sign Of Secret ja 9 Rocking Royal Lela palaavat tauolta.

Haastajat: 3 Man Of Millin tapauksessa voidaan puhua, että kunto voittaa luokan sen taistelussa Sign Of Secretiä ja Rocking Royal Lelaa vastaan. Man Of Mill kilpailee huipputikissä, mistä osoituksena hyvä kolmossija Joensuusta reippaan matkavauhdin jälkeen. Jyväskylässä ruuna jäi alussa ja juoksi 5. ulkona, mistä hevonen kiersi varmaan voittoon ja kulki viimeiset kaksi kierrosta alle 17-kyytiä. Man Of Mill avaa auton takaa terävästi ja on yksi mahdollisista keulahevosista. Sign Of Secret avaa auton takaa hyvin ja on talvikuukausina pystynyt reipastelemaan 11-vauhtia ensimmäisen puolikkaan. Se ei ole kuitenkaan räjähtävä ensimmäisillä askelilla, joten keulapaikan menettäminen on vaarana. Jyväskylässä johtopaikalta voittanut menijä ei ollut viimeksi parhaimmillaan sairaudesta johtuen. Valmentaja uskoi omaansa paljon.

Yllättäjät: Derby-karsinnoissakin turpaansa näyttänyt Rocking Royal Lela omaa hyvän luokan, mutta takarivi on sille megaluokan miinus ja siksi ruuna pudotetaan yllättäjät -osastoon. Ruunalla on ollut ongelmia kaarteiden kanssa, joten takarivistä voi tulla ongelmia matkaan kun hevonen joutuu todennäköisesti juoksemaan kurveja ulkoradoilla. Rocking Royal Lela avaa hyvin ja on ollut ylivoimaisesti parhaimmillaan keulasta tai kärjen läheltä sisäradalta. Voitto ei saa iltaraveissa koskaan tulla liian suurena yllätyksenä, sillä viisivuotias kilpailee kapasiteettiin nähden maltillisella voittosummalla. 8 Big Mas ei saanut Seinäjoella ajoissa vapaata sisäradalta. Teivossa ruuna teki upean juoksun ulkoradoilla 5. ulkoa ja kellotti kirilenkin 16,0. Kunto on hyvä, mutta kasiradalta hevonen vaatii tuuria matkaan. 5 Hope Of Nazareth teki Jyväskylässä positiivisen kirin 2. ulkoa ja nousi kolmatta ilman vetoapua kaksariin. 6 Conchita voitti viimeksi varmasti keulasta. Tällä kertaa tamma ei todennäköisesti pääse johtoon, kun eturivissä on muitakin nopeita avaajia. Toisten takaa viisivuotias on ollut luokkaa huonompi kuin keulasta. 7 Son's Line on menohaluinen kilpailija, joka usein määrää tempon itse. Tammalla on taukoa alla ja voi hyvinkin olla, että ensimmäinen kierros mennään vauhdilla. Se suosisi takahevosia.

Pelijakauma: Man Of Millin (22%) peliosuus on jonkin verran liian korkea, ja pieni siivu kuuluisi ainakin Sign Of Secretille (7%).

Juoksunkulku: Sign Of Secret, Man Of Mill, Conchita ja Son's Line pääsevät terävimmin matkaan. Son's Line menee johtopaikalle, missä tamma vetää reipasta tahtia.