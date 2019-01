Ravivihje: Toto4 Pori 31.1.2019

Suosikki: 10 Leemark's Celica on tasaisen porukan kärkirankkaus. Tamma oli toissa kerralla Porissa tosi hyvä. Se nousi 2. ulkoa hyökkäykseen 800 metriä ennen maalia ja niittasi keulassa juosseen voitokkaan Bossy Alleyn lopussa. Tamman kiri oli 15-vauhtinen. Viimeksi Seinäjoella tätä kilpaa tasokkaammassa T75-lähdössä Hannu Torvisen ajokki jäi vauhtijuoksussa toiselle radalle ilman selkää ja saa puhtaat paperit, vaikka jäi kuudenneksi ja kauas kärjestä.

Haastajat: 5 Stella's Boy on ideanostomme haastajien joukon kärkeen. Ruuna on kovasti riviään parempi ja pärjääminen roikkuu ilmassa. Viime viikolla Ready Creditin voittamassa T64-lähdössä Jarmo Saarelan ajokki näytti menestyjältä 3. sisällä, mutta kompastui laukalle 300 metriä ennen maalia juuri kun oli nousemassa kiriin. Ruuna spurttasi vielä tulisesti loppusuoraa, mutta laukkasi kalkkiviivoilla uudelleen taistossa mitalisijoista. Edelliskerralla Turussa Stella's Boy jäi sisäratajuoksun jälkeen pussiin ja tuli voimia tallella maaliin. 12 Callela Einstein on joukon kovakuntoisimpia. Ruuna oli viimeksi mainio keulasta ja kesti vastustajalta matkalla tulleen paineen hienosti. Edellisjuoksun perusteella se pystyy myös parantelemaan asemia ulkoratoja pitkin lopussa, varsinkin jos ravaa tällä kertaa loppukurvin paremmin. Esimerkiksi perässään seurannutta 4 Cash On Gota Callela Einstein jätti lopussa selvästi. Ohjastaja Olli Koivunen kertoo tallikommenteissa, että Porin kaarteet eivät ole kookkaalle hevoselle ihan yksinkertaiset. Sen vuoksi emme allekirjoita Callela Einsteinin alustavaa pelisuosikin asemaa.

Yllättäjät: 6 Feeling Classy oli toissa kerralla Teivossa asiallinen kakkonen johtavan takaa. Viimeksi samassa T75-lähdössä Leemark's Celican kanssa lähtölaukka pilasi pelin. Feeling Classylla on nyt saumat keulajuoksuun. 11 Taj One oli viime viikolla Teivossa asiallinen reilun kuukauden paussilta. Se matkasi 3. sisällä ja 15,5-vauhtinen 400 metrin loppuspurtti nosti orin kakkoseksi. 8 Here Comes the Sun löi viimeksi 2. sisältä muun muassa Callela Einsteinin ja Cash On Gon, mutta kärsii nyt lähtöpaikastaan ulkoradalla.

Juoksunkulku: Feeling Classy hakee keulat Miss Vivaciousilta. Stella's Boy yrittää myös sisäradalle ja saattaa venyttää kiihdytystä.

Pelijakauma: Stella's Boy (15%) on lähdön maukkain haku. Myös Feeling Classy (7%) voisi olla pelatumpi. Callela Einstein (27%) on väärä pelisuosikki huonolta lähtöpaikalta.